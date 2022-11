Wo sich das Rennen um den Senat entscheidet

Wer holt die Mehrheit im Senat? Gleich in mehreren Staaten sind die Prognosen überraschend knapp. Skandale und Überraschungen haben die Rennen geprägt. Zwei junge Pro-Trump-Kandidaten haben die Unterstützung von Investor Peter Thiel.

Kamala Harris ist im Moment die entscheidende Stimme der Demokraten im Senat: Die Vizepräsidentin schenkt ihren 50 Parteikollegen in der oberen Kammer des US-Kongress die Mehrheit gegenüber 50 republikanischen Abgeordneten. Die Demokraten hatten gehofft, heuer einen fixen 51. Sitz im Senat erobern zu können. Doch mittlerweile ist nicht einmal sicher, ob sie 50 Sitze halten werden: Die Rennen in vielen Bundesstaaten sind äußerst knapp, und Favoriten wie John Fetterman in Pennsylvania und Raphael Warnock in Georgia fielen in den Umfragen zurück.

Die Gegner sind in der Regel Republikaner aus dem Umfeld von Ex-Präsident Donald Trump: meist junge Männer mit äußerst konservativem Auftreten. Zwei solcher Kandidaten wurden dabei von Investor Peter Thiel unterstützt, der seines Zeichens die politische Ordnung per se hinterfragt. Sie stehen der „Natcon“-Bewegung nahe: Das Establishment müsse verschwinden, ist deren Haltung.