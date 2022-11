Musk bringt Kündigungswelle bei Twitter

Etwa jeder zweite der weltweit 7500 Beschäftigten des Kurznachrichtendienstes könnte seinen Job verlieren. Laut Unternehmen ist dies notwendig, damit Twitter künftig wirtschaftlich erfolgreich werden kann.

San Francisco. Eine Woche nach der Übernahme durch Milliardär Elon Musk beginnt der Onlinedienst Twitter damit, weltweit Angestellte abzubauen. Laut US-Medien soll etwa die Hälfte der 7500 Beschäftigten den Job verlieren. Gleichzeitig kündigten weitere Konzerne an, ihre Werbebudgets bei Twitter einzufrieren – darunter beispielsweise Volkswagen.

Laut einer am Donnerstag im Unternehmen verschickten E-Mail erfahren die Angestellten am Freitag zu Beginn des Arbeitstages in Kalifornien (Freitagabend europäischer Zeit), ob sie im Unternehmen bleiben dürfen oder nicht. „Im Bemühen, Twitter auf einen gesunden Pfad zu bringen, werden wir durch den schwierigen Prozess der Personalreduktion gehen“, heißt es in der Mail. Dies werde „zahlreiche Menschen treffen, die einen wertvollen Beitrag für Twitter geleistet haben“, sei aber „leider nötig, um den künftigen Erfolg des Unternehmens zu sichern“. Die Angestellten sollten am Freitag gar nicht erst im Büro erscheinen. „Unsere Büros werden vorübergehend geschlossen sein“, der Zugang sei nicht möglich. Wer schon auf dem Weg ins Büro sei, sollte umkehren und nach Hause zurückkehren. Grund für diese Maßnahme dürfte die Sorge vor Protestaktionen gekündigter Mitarbeiter sein. 2017 hatte ein gekündigter Mitarbeiter kurzzeitig den Account des damaligen US-Präsidenten Donald Trump gesperrt.

Musk kündigte Vorgehen an

Überraschend kommt die Ankündigung für die Twitter-Angestellten nicht. Musk hatte Twitter Ende Oktober nach monatelangem Ringen für 44 Milliarden Dollar (rund 44 Milliarden Euro) übernommen und umgehend den Chef des Kurzbotschaftendienstes, Parag Agrawal, sowie weitere wichtige Manager verabschiedet. Kurz vor der Übernahme zitierte die „Washington Post“ Musk bereits mit der Aussage, er wolle die Zahl der Beschäftigten auf 2000 senken.

Eine Gruppe von fünf bereits gekündigten Angestellten wehrt sich: Sie reichte eine Sammelklage gegen Twitter ein. Das Unternehmen habe ihnen nicht wie nach kalifornischem und US-Recht vorgeschrieben 60 Tage vor der Entlassung gekündigt. Die Fünf berufen sich auf den Worker Adjustment and Retraining Notification (Warn) Act, der zur rechtzeitigen Kündigung bei Massenentlassungen oder Betriebsschließungen verpflichtet.

Regierungsvertreter und Bürgerrechtsaktivisten brachten ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass Musk den Kurzbotschaftendienst für unkontrollierte Hassbotschaften und Falschinformationen öffnen und bisher gesperrte Nutzerkonten wie das des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wieder freigeben könnte. Werbung ist die wichtigste Einnahmequelle für Twitter. Musk versuchte zuletzt, die Lage zu beruhigen, indem er versicherte, das Portal werde nicht zu einer „kostenlosen Höllenlandschaft“.

Werbekunden sind vorsichtig

Mehrere internationale Konzerne, darunter der Lebensmittelriese General Mills und Autobauer Volkswagen, froren am Donnerstag ihre Werbebudgets bei Twitter ein. In der vergangenen Woche hatte bereits der US-Autokonzern General Motors seine Werbung auf Twitter eingestellt.

Volkswagen erklärte, die Unternehmensgruppe habe ihren Konzernmarken wie Audi und Skoda empfohlen, ihre Aktivitäten auf Twitter vorerst einzustellen. VW beobachte die Lage genau und werde abhängig von der Entwicklung über nächste Schritte entscheiden.

