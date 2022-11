Rekordaufträge für Andritz

Die Aktie des Maschinenbauers kletterte um zeitweise zehn Prozent auf ein Dreijahreshoch.

Wien/Graz. Der Grazer Maschinen- und Anlagenbauer Andritz hat in den ersten neun Monaten 2022 gute Geschäfte gemacht und den Umsatz sowie Gewinn kräftig gesteigert. Der Umsatz erhöhte sich in den ersten drei Quartalen um fast 15 Prozent auf 5,2 Mrd. Euro, operativ (Ebita) erzielte das Unternehmen mit 425,8 Mio. Euro ein fast 17 Prozent höheres Ergebnis als vor einem Jahr. Der Gewinn stieg deutlich um rund ein Viertel auf 268,0 Mio. Euro, gab Andritz am Freitag bekannt.

Für das Gesamtjahr 2022 bestätigte Andritz die Guidance und erwartet aus heutiger Sicht sowohl bei Umsatz als auch Ebita und Konzernergebnis einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr, heißt es laut einer Mitteilung. Der Auftragseingang betrug im dritten Quartal 2,7 Mrd. Euro und war damit fast doppelt so hoch wie im Jahr davor. Vor allem die Geschäftsbereiche Pulp & Paper sowie Metals trugen zu diesem Anstieg bei. Nach drei Quartalen stand ein Auftragseingang von 7,5 Mrd. Euro zu Buche, nach rund 5,1 Mrd. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Auftragsstand per 30. September 2022 erreichte mit 10,8 Mrd. Euro den Angaben zufolge einen historischen Höchstwert.

„Alle unsere vier Geschäftsbereiche bieten eine Vielzahl an nachhaltigen Produkten und Lösungen, die aktuelle Megatrends wie Dekarbonisierung, E-Mobilität, Energiewende und Kreislaufwirtschaft bedienen. Dies spiegelt sich in der sehr erfreulichen Entwicklung unseres Auftragseingangs wider“, sagte Vorstandschef Joachim Schönbeck.

Zweitbester ATX-Wert

Die Ergebnisse wurden sehr gut aufgenommen, die Aktie legte am Freitag im Tagesverlauf um zeitweise mehr als zehn Prozent zu und erreichte ein Dreijahreshoch. Mit einem Plus von 13 Prozent seit Jahresbeginn ist Andritz der zweitbeste ATX-Wert nach dem Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann. Nur fünf der 20 ATX-Werte liegen seit Jahresbeginn überhaupt im Plus. Am Freitag war das Börsenumfeld aber generell freundlich, insbesondere für den ATX. Auch die Aktie des Faserherstellers Lenzing, die tags zuvor auf die jüngsten Quartalszahlen noch negativ reagiert hatte, stieg im zweistelligen Prozentbereich an.

(APA/Reuters/b. l.)