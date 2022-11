Marika Lichters düstere Heimat

„Es brent“ (im Jiddischen mit einem n), sang Marika Lichter, als sie vom Pogrom in Lemberg erzählte, bei dem ihre Großeltern ums Leben kamen.

Wiegenlieder und Pogrome: Die Musicalsängerin berührt bei ihrem Soloabend „Ich hab (k)ein Heimatland“ mit jiddischen Liedern und bedrückenden Erinnerungen.

Jahrelang stand sie unberührt in der Stellage, nun ist sie Dreh- und Angelpunkt eines Theaterabends: eine Schachtel mit einem alten Pass, einem Gebetbuch, vielen Fotos und Dokumenten, die für Marika Lichters Solo „Ich hab (k)ein Heimatland“ in den Kammerspielen den roten Faden bilden. Als die Künstlerin, vielen auch als Dancing Star und Musikagentin bekannt, vor Jahren bei einer Dernièrenfeier im Theater in der Josefstadt für ihre Kollegen jiddische Lieder zum Besten gab, wünschte sich Direktor Herbert Föttinger einen Soloabend.

Dieser kam am Donnerstag zur Premiere, Föttinger zeichnet für die szenische Einrichtung verantwortlich. Und dafür, dass es nicht bei einem rein musikalischen Programm blieb, sondern eines wurde, bei dem Marika Lichter – auf fast leerer Bühne mit einigen Kartons sitzend und von vier Musikern begleitet – ihre Familiengeschichte offenlegte. Es ist ein durchaus belastender Rückblick, waren doch ihre Eltern beide Shoah-Überlebende, wurde doch ihr Großvater, ein Opernsänger, auf offener Straße erschlagen, weil er Jude war.