Erfahrungswerte der vergangenen 60 Jahre stimmen hoffnungsvoll für die Börsen in den nächsten Monaten. Und folgende drei Aktien sind unabhängig davon ein langfristige Chance, um Geld zu verdienen.

Die Annahme, dass die Sonne auch morgen wieder aufgeht, weil sie seit Milliarden Jahren immer zuverlässig aufgegangen ist, beruht auf dem so genannten Induktionsprinzip, demzufolge aus Einzelfällen auf ein allgemeingültiges Gesetz geschlossen werden kann. Sprich: Die Erfahrung ist Grundlage jeder Erkenntnis.

Und doch steht selbst in der philosophischen Erkenntnislehre infrage, ob solche Schlüsse aus etwas in der Vergangenheit Beobachtetem auf etwas in der Zukunft berechtigt und zuverlässig sind. Die Sonne, so der Einwand, könnte ja einmal plötzlich nicht aufgehen.

Relativ leicht infrage gestellt werden kann das Induktionsprinzip in der Börsenwelt. Obwohl alle wie verrückt versuchen, aus vergangenen Erfahrungen Schlüsse für die Zukunft abzuleiten, gibt es keine garantierten Treffer. Dabei sind die Erfahrungswerte oft verblüffend eindeutig. Etwa jener, dass die Saisonalität bei der Performance Gesetzmäßigkeiten folgt. Nehmen wir den Zeitraum von November bis April. Dass er weit besser für die Aktienperformance ist als der Zeitraum Mai bis Oktober, war zwar schon klar. Nun aber hat die Investmentbank Stifel die Jahre seit 1961 analysiert – und siehe da: Die fast 3.000 Prozent, die der US-Index S&P 500 seither in den Monaten November bis April inflationsbereinigt als kumulierte Rendite erzielt hat, liegen nur knapp unter der kumulierten Gesamtrendite des S&P 500. Dagegen wurde in den Monaten Mai bis Oktober in den vergangenen 60 Jahren eine kumulierte Rendite von mickrigen 14 Prozent erzielt. Es hätte also gereicht, wäre man immer nur zwischen November und April investiert gewesen.

Das könnte hoffnungsvoll für die nächsten Monate stimmen. Wären da nicht die Schwächen des Induktionsprinzips. Keiner kann sagen, ob die Gesetzmäßigkeit auch heuer zutrifft.

Für die abgelaufene Woche ist jedenfalls zu sagen, dass die Hoffnungen auf kleinere Zinsschritte der führenden Notenbanken geplatzt sind. Stattdessen stimmten Hoffnungen auf eine Lockerung der Corona-Politik in China optimistisch. Die US-Indizes beschlossen die Woche im Minus, immerhin blieben die europäischen im Plus. Kommende Woche stehen die US-Kongresswahlen an. Vor allem aber wird der Blick der Anleger wieder auf die Konzernbilanzen gerichtet sein. Bei welchen Aktien aber könnte man jetzt zukaufen?