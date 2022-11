Über größte Krypto-Plattform offenbar Gelder an Iraner geflossen

Die US-Sanktionen gegen den Iran umfassen auch Finanzdienstleistungen. Dennoch wurden knapp acht Milliarden Dollar an iranische Konten überwiesen.

Über die weltgrößte Plattform für Kryptowährung, Binance, sind offenbar trotz der gegen den Iran verhängten US-Sanktionen Gelder an Iraner geflossen. "Anfang der Woche haben wir entdeckt, dass Binance mit 'schlechten Akteuren' interagiert hat", die iranische Kryptowährungsbörsen genutzt hätten, sagte der Leiter der Sanktionsabteilung bei Binance, Chagri Poyraz, am Freitag.

Durch die Validierung von Transaktionen mit iranischen Websites geht Binance das Risiko ein, von US-Sanktionen betroffenen Personen oder Organisationen Geldtransfers zu erlauben. Einige der Nutzer hätten versucht, Kryptowährung "über die Binance-Börse zu bewegen", teilte Poyraz auf der Website des Unternehmens mit. Sobald das Unternehmen dies entdeckt habe, habe es "die Überweisungen eingefroren (und) Konten gesperrt".

7,8 Milliarden Dollar an Transfers

Derzeit sind zwar keine iranischen Kryptowährungs-Plattformen mit Sanktionen belegt. Doch die von den USA auferlegten Beschränkungen verbieten es US-Unternehmen oder US-Bürgern, Waren und Dienstleistungen an iranische Einwohner, Unternehmen oder Institutionen zu verkaufen. Dieses Verbot umfasst auch Finanzdienstleistungen.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters wurden über Binance rund 7,8 Milliarden Dollar in Verbindung mit Konten auf der am meisten genutzten iranischen Plattform, Nobitex, transferiert. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP zur Anzahl dieser Konten und den betroffenen Beträgen lehnte Binance eine Stellungnahme zunächst ab.

Die Kryptowährungs-Plattform wurde 2017 von einem chinesisch-kanadischen Unternehmer gegründet, verlagerte aber aufgrund chinesischer Vorschriften ihre Aktivitäten von China nach Bahrain, Dubai, Paris und auf die Cayman Islands.

Washington hat seit 2018 Sanktionen gegen den Iran erlassen. Mitte Oktober erließ Washington neue Sanktionen gegen Vertreter des Iran wegen ihrer Rolle bei der Unterdrückung der Proteste nach dem Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini. Sie war am 16. September in Polizeigewahrsam in Teheran gestorben.

(APA/DPA)