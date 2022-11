Mann wegen Vergewaltigung einer Elfjährigen in Frankreich verurteilt

2017 wurde ein 28-Jähriger wegen sexuellen Übergriffs an einer Elfjährigen angeklagt. Im neu aufgerollten Verfahren kam es zu einer Verurteilung wegen Vergewaltigung, nachdem das Schutzalter auf 15 Jahre gesetzt wurde.

Wegen Vergewaltigung einer Elfjährigen ist ein Mann in Frankreich zu acht Jahren Haft verurteilt worden. "Das Gericht geht davon aus, dass es wegen moralischen Drucks und wegen des Überraschungseffekts zum Geschlechtsakt kam", sagte der Vorsitzende Richter am Freitag in Pontoise. "Mit elf Jahren und zehn Monaten ist man nicht reif genug, um in eine sexuelle Beziehung einzuwilligen", betonte er weiter.

Der Fall von 2017 hatte Aufsehen erregt, da der Täter erklärt hatte, es habe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt. Er war in einem ersten Gerichtsverfahren lediglich wegen sexuellen Übergriffs angeklagt. Dies hatte erhebliche Proteste ausgelöst.

Das Gericht erklärte sich schließlich für nicht zuständig und forderte weitere Ermittlungen. Die Debatte mündete 2021 in ein Gesetz, nach dem Sex mit Kindern unter 15 Jahren in Frankreich grundsätzlich nicht einvernehmlich ist.

Die Gerichtsverhandlung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Pontoise bei Paris statt. Lediglich das Urteil wurde öffentlich verkündet. Der 33 Jahre alte Angeklagte zeigte keine Regung bei der Verlesung des Urteils. Das heute 17 Jahre alte Mädchen war in Begleitung ihrer Eltern und einer Psychologin erschienen.

Mädchen habe sich aus Angst nicht gewehrt

"Dieser Fall ist wichtig, weil er das Bewusstsein der Gesellschaft verändert hat", sagte Armelle Le Bigot-Macaux, Vorsitzende eines Vereins gegen Kinderprostitution, der Nebenkläger war.

Das Mädchen hatte den damals 28 Jahre alten Mann nach der Schule in einem Park getroffen. Er hatte es mit zu sich nach Hause genommen, wo es laut den Ermittlern ohne körperliche Gewalt zum Geschlechtsverkehr kam.

Der Mann betonte später, dass die Elfjährige keinen Widerstand geleistet und damit ihr Einverständnis signalisiert habe. Das Mädchen erklärte hingegen, es habe sich aus Angst nicht gewehrt.

