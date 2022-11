Was man aus Marillenkernen alles machen kann

Michael Beitl, Fabian Wagesreither und Dominik Kasper (von links) in der Wunderkern-Produktionshalle in Herzogenburg. Hier knacken sie Kerne von Marille, Zwetschke und Kirsche.

Millionen Tonnen an Obstkernen landen jedes Jahr im Müll. Das muss nicht sein: Wunderkern macht daraus Öle und eine Milchalternative. Und will in Zukunft Kerne auf der ganzen Welt retten.

Kernspaltung ist keine einfache Sache – auch nicht, wenn es sich nur um Obstkerne handelt: Michael Beitl und seine Kollegen haben Marillenkerne, Kirschkerne und Zwetschkenkerne gegen die Wand geschossen, durch zwei zusammengespannte Tischschleifmaschinen gejagt und andere Ideen ausprobiert und verworfen, bis der Prototyp für den eigenen Knacker nach einigen Monaten endlich stand. Und es losgehen konnte.

Seitdem werden im niederösterreichischen Herzogenburg die Kerne von Marillen, Zwetschken und Kirschen gespalten, um an die mandelähnlichen Samen zu kommen, die darin stecken. Und diese wiederum in Lebensmittel zu verwandeln: Wunderkern produziert Öle, einen Schokoaufstrich und seit Kurzem auch eine Milchalternative aus Marillenkernen – all das aus einer Ressource, die sonst auf dem Müll landet oder bestenfalls verheizt wird.