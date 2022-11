Mückentanz

Wenn man aufmerksam und zur richtigen Zeit und Perspektive in die Landschaft schaut, sieht man die dreidimensionale Landkarte, die von den Insekten hineingezeichnet wird.

Spätherbst. Ich war viel unterwegs in den Abenddämmerungen der vergangenen Tage. Erst im Garten, dann draußen auf der Wiese, auf den abgeernteten Feldern, bis hinauf zum Waldrand. Oft kriechend oder in Bauchlage, denn ich war auf der Pirsch. Ich wollten Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, unbedingt das fantastischste Foto in der Geschichte der „Gartenkralle“ liefern. Ich wollte Ihnen etwas zeigen, was man mit einem Bild zumindest ein bisschen, mit Worten jedoch nur unzulänglich beschreiben kann – wie so vieles übrigens, und da muss man nicht Ludwig Wittgenstein zitieren, um darüber Gewissheit zu haben.

Leider habe ich es nicht geschafft das Spektakel einzufangen, denn die Objekte der Begierde sind federleichte Luftgeister, zu flink und unberechenbar für mich und mein träges Objektiv, und außerdem war es stets recht windig. Doch an goldenen Abenden, wenn sich der Wind legt, die Sonne schon schräg steht und sich die ersten Dämmerungslachen und Nebelfetzen in den Senken auszubreiten beginnen, ist in dieser Zeit des Jahres der Tanz der Wintermücken zu sehen. Fantastisch! Unzählige Winzlinge schwirren in Schwärmen auf und ab, in Schleifen und Schlieren und in einem einzigen riesigen Flimmern. Der Zauber steigt mitunter auf wie feiner Rauch, der sich da verdichtet und dort wieder lichtet, die Luft wie ein Körper, der gesättigt scheint von winzigem rätselhaften Leben.