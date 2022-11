Thomas Stelzer: "Bemühen uns, die Zelte wegzubringen"

Beim Asylrecht sieht Stelzer die EU in der Pflicht. In der Schmid-Causa will er kein „Wortspender“ sein.

Oberösterreichs Landeshauptmann, Thomas Stelzer (ÖVP), über die Glaubwürdigkeit Thomas Schmids, die Amtsfähigkeit Wolfgang Sobotkas und die „volle Härte" des Gesetzes, die straffällige Asylwerber nach der Linzer Krawallnacht treffen solle.

Bundeskanzler Karl Nehammer bemühte zuletzt das Van-der-Bellen-Zitat „So sind wir nicht“. An Sie als seinen Stellvertreter in der ÖVP-Bundespartei gefragt: Wen genau meint er mit „wir“?

Thomas Stelzer: Ich unterstütze, was Bundeskanzler Nehammer gesagt hat. Dass wir in der herausfordernden Situation, in der wir uns jetzt befinden, mit aller Kraft auf das konzentrieren sollen, was unsere Landsleute brauchen. Gerade dann, wenn wir an vorderster Stelle Verantwortung haben.

Meint er damit einen gewissen Kreis, die ganze ÖVP oder wen genau?