Eine Geschichte aus Afrika über die destruktive Kraft der Gier – und über das stärkste Gegenmittel: die Liebe zum Menschen und die Achtung seiner Würde.

Nirgendwo sonst hat je ein so großer Reichtum an Schätzen so ungeheure Armut für die Bewohner geschaffen wie im Kongo. Vor 500 Jahren war er eine große, starke Monarchie, deren Herrscher getauft und vom portugiesischen König anerkannt war und dessen Sohn in Rom zum Bischof geweiht wurde. Bis die Gier portugiesischer Sklavenhändler das Reich zerstört und es einer Folge schändlichster Ausbeutung ausgeliefert hat. Heute ist die Demokratische Republik Kongo eines der ärmsten, korruptesten und brutalsten Länder der Erde.

Wenn Afrika für uns Europäer ein großer blinder Fleck ist, dann ist der Kongo die dunkelste Stelle davon. Mehr als die Hälfte des Kobalts, das wir in Smartphones, Laptops und Elektroautos verwenden, kommt von dort. Ein großer Anteil wird im Kleinbergbau gewonnen: Hunderttausende Menschen schürfen selbstständig unter gefährlichen Bedingungen und verkaufen das Erz zu schlechten Preisen an Aufkäufer der großen, meist chinesischen Bergbaufirmen. Tausende dieser informellen Minenarbeiter sind Kinder.

Seit Jahren gibt es daher Druck auf die Technologiekonzerne, nur „sauberes“ Kobalt zu verwenden und im Kleinbergbau Menschenrechts-Standards durchzusetzen. Aber der Fortschritt ist quälend langsam. Die deutsche Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe schrieb im April 2021: „Existierende Pilotprojekte internationaler NROs, Initiativen und Unternehmen haben bislang keine sichtbare positive Ausstrahlungswirkung auf den Sektor als Ganzes entwickelt.“

Und doch tut sich etwas. Etwa das „Bon Pasteur“-Programm der Schwestern vom Guten Hirten in der Bergbaustadt Kolwezi, dessen Direktorin Jane Wainoi Kabui am vergangenen Donnerstag vom Päpstlichen Missionswerk „Missio“ in Wien als „Hero of Charity“ ausgezeichnet wurde. Es begann 2012 mit einer kostenlosen Schule mit täglicher Mahlzeit, um Kinder – mittlerweile schon über 3500 – aus den Minen zu holen. Über die Kinder erreichen sie die Eltern, vor allem die Frauen, und versuchen, ihnen alternative Einkommensquellen zu erschließen. Und alle bekommen „Leadership-Training“, damit einmal im Kongo das Recht des Stärkeren gebrochen und eine andere Zukunft möglich wird. In der Doku „Maisha: A New Life Outside the Mines“ ist zu sehen, wie ein Lehrer mit fröhlichen Kindern bespricht, dass sie miteinander nicht weniger als „Hoffnung, Gerechtigkeit und Frieden“ bauen. Nicht durch eine Ideologie oder eine weitere Rebellion. Sondern durch die Wiederaufrichtung der Würde eines einzelnen konkreten Menschen. Und eines weiteren. Und noch eines. Und so fort.

Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.11.2022)