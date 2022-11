Skispringerinnen eröffnen die Saison auf dem Podest

Sara Marita Kramer und Eva Pinkelnig mussten sich zum Weltcup-Auftakt in Wisla auf Matten nur der Norwegerin Silje Opseth geschlagen geben.

Österreichs Skispringerinnen sind gleich zum Weltcup-Auftakt am Samstag auf das Podest geflogen, mit den Plätzen zwei und drei. Gesamt-Titelverteidigerin Sara Marita Kramer musste sich in Wisla nur der Norwegerin Silje Opseth um 7,3 Punkte geschlagen geben. Mit Eva Pinkelnig landete nur 1,1 Zähler hinter Kramer eine weitere ÖSV-Springerin auf Platz drei.

Bei schwierigen, gar nicht winterlichen Bedingungen, nicht nur wegen des Bewerbs auf der Matte, wurde der Probedurchgang gestrichen. Die Spur musste vor dem Bewerb wegen zu warmer Temperaturen abgedeckt werden, die gesamte Konkurrenz ging bei Regen und Rückenwind und vor komplett grüner Kulisse in Szene.

„Ich bin sehr zufrieden. Ich habe nicht allzu viele Erwartungen gehabt, es ist noch nicht ganz so automatisiert und so einfach“, gestand Kramer nach 121,5 und 125 Metern. Im Training war es für die Salzburgerin noch nicht so gut gelaufen, doch mit dem Wettkampf erfolgte wie schon öfter bei ihr die Steigerung. „Ich weiß, dass es noch nicht ganz das Toplevel ist, aber für die Jahreszeit ist es gut.“

Auch Pinkelnig, die sich laut ÖSV-Cheftrainer Harald Rodlauer seit Wochen in guter Form befindet, freute sich über den gelungenen Auftakt. „Ich habe das Gefühl, ich kann mit Fehlern noch weit springen. Es wackelt ein bisserl im Anlauf, es ist nicht so schnell, was auch immer – ich zieh mein Ding durch“, meinte die 34-jährige Vorarlbergerin strahlend. „Wir haben uns einen coolen Grundsprung erarbeitet. Ich bin gut drauf und genieße es.“

Der ÖSV-Cheftrainer hätte nicht mit einem derart guten Resultat gerechnet. „Es war ein sehr starker Start. Das ganze Team hat super gearbeitet in den vergangenen Wochen. Es ist nicht selbstverständlich, die Konkurrenz ist sehr stark. Sara und Eva haben sich heute sensationell präsentiert. Und auch mannschaftlich können wir sehr zufrieden sein“, konstatierte Rodlauer mit Blick auf Chiara Kreuzer (12.), Hannah Wiegele (22.) und Jacqueline Seifriedsberger (23.).



Globalpositionieren. Um der Fußball-WM in Katar auszuweichen, hat sich der Weltverband entschieden, die ersten Springen im polnischen Wisla früher als gewöhnlich und auf Matten statt wie sonst auf Kunstschnee auszutragen. Skisprung-Rennleiter Sandro Pertile hat für die Etablierung seiner Sportart weltweite Ambitionen. „Wir wollen ein globaler Sport werden, denn im Moment sind wir ein zu europäischer Sport. Wir wollen uns mehr nach Osten und Westen ausdehnen“, sagte Pertile. Die meisten Weltcups finden in Europa statt, nur selten steigen Springen abseits von Olympischen Winterspielen in Asien oder Amerika.

„Mein Modell ist das der Formel 1, sie ist eine globale Sportart – und das ist mein Ziel für das Skispringen der nächsten zehn Jahre“, sagte Pertile und berichtete von einem Deal, den man mit den Veranstaltern geschlossen habe. „Unsere Abmachung mit den Polen war: Ihr spart das Geld für die Energie, dafür investiert ihr das Geld in die Frauen. Das ist eine super Lösung.“ Zuvor hatte Polen noch keinen Frauen-Weltcup organisiert. Nun folgen zwei Wochen Pause, bevor es im finnischen Ruka weitergeht, dann wieder auf Schnee und ohne Matten. ⫻

Ergebnis Erstes Springen:

1. Silje Opseth (NOR) 251,5 Punkte (123/127 m) − 2. Sara Marita Kramer (AUT) 244,2 (121,5/125) − 3. Eva Pinkelnig (AUT) 243,1 (125,5/126,5). Weiter: 12. Chiara Kreuzer 217,9 (119,5/120) − 22. Hannah Wiegele 180,3 (109,5/114,5) − 23. Jacqueline Seifriedsberger (alle AUT) 179,7 (101,5/109,5). Nächster Bewerb:heute (12 Uhr, live, ORF1).



("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.11.2022)