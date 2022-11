Eine einfache Zugfahrt?

In den USA keine einfache Sache. Aber Erinnerung genug an Europa.

Der Tag in Philadelphia war ein Highlight. Ein Highlight, das in New York in der Penn Station beginnt. Normalerweise braucht man hier ein Auto, besser: ein Flugzeugticket, um ans Ziel zu kommen, doch nicht diesmal. Ich gehe durch die ziemlich polierte Moynihan Train Hall, und ja, sicher – dass man hier nicht einfach zum Bahnsteig gehen kann, dass man den Bahnsteig bis zur Abfahrt nicht einmal weiß, ganz europäisch ist das nicht, es ist noch immer Amtrak-Land, aber es reicht, um mich an die europäischen Bahnhöfe zu erinnern. Ich kaufe mir Kaffee und Croissant und denke an die Le Crobags und Lagkagehusets und Resch und Frischs meiner Vergangenheit.

Dann stelle ich mich in die Schlange: Zum Bahnsteig führt eine wirklich äußerst schmale Rolltreppe, und sie wird von vier Amtrak-Securitys bewacht. Das Service des Personenzugverkehrs, es ist ein seltsames Privileg in diesem Land, und alle in der Schlange fühlen sich sichtlich gut. Sie fahren Bahn! Wenn es auch wahrscheinlich günstiger gewesen wäre, ins Flugzeug zu steigen. Die Amtrak-Ticketpreise sind horrend. Man ist hin- und hergerissen zwischen dem guten Gefühl, überhaupt Zug fahren zu können – die Vorteile des Ballungsraums Ostküste –, und dem Ärger über die, ganz klar, unattraktiven Preise. Zumindest ist diesmal die Aussicht sogar bei der Fahrt durch New Jersey schön, perfektem Wetter und Indian Summer sei Dank. Die Schlange bewegt sich, das Lächeln auf den Gesichtern der Leute wird breiter, und der Security-Mann zieht seine Show ab – wir sind immerhin noch immer in den USA. „Keep on smiling!“, ruft er uns zu.

