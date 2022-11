„Beim Dehnen kann man viel falsch machen“

Warum soll ich mit ausgestreckten Beinen meine Zehen berühren können? Über den Sinn des Dehnens scheiden sich die Geister. Menschen wollen dadurch beweglicher werden – machen dabei aber oft Fehler.

Um dem Muskelkater vorzubeugen, den Bewegungsapparat zu mobilisieren oder den Körper zu entspannen: Dehnen klingt vielversprechend. „Aber tatsächlich ist das Dehnen kein Wundermittel“, betont Fitnesstrainer Robin Deutsch, der im 14. Wiener Gemeindebezirk sein Sportstudio betreibt. „Es ist durchaus sinnvoll. Aber man muss einige Dinge beachten.“ Denn legt man es falsch an, kann es sogar kontraproduktiv sein.

Zunächst ist wichtig zu wissen, dass es verschiedene Methoden des Dehnens gibt. Die grundlegende Unterscheidung betrifft das „statische“ und das „dynamische“ Dehnen. Beim statischen Dehnen verharrt man mehrere Sekunden bis Minuten in der Position, während man sie beim dynamischen Dehnen immer wieder einnimmt und verlässt. Aber wann ist das Dehnen zielführend, vor oder nach dem Sport? Es kommt auf die Sportart an, so Deutsch. „Vor Sportarten, bei denen Schnelligkeit und Explosivität gefragt ist, sollte man sich nicht dehnen. Zumindest nicht statisch.“ Beim Laufen und Sprinten etwa. Vor Sportarten, die eine erhöhte Beweglichkeit erfordern, Ballet oder Kampfsport zum Beispiel, rät er durchaus, die Muskeln durch dynamisches Dehnen aufzuwärmen.