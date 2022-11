Dutzende Verletzte bei Brand in New Yorker Mietshaus

Das Feuer wurde offenbar durch einen Lithium-Ionen-Akku eines E-Fahrrads ausgelöst.

Bei einem Brand in einem Mietshaus in New York sind mindestens 38 Menschen verletzt worden. Zwei der Verletzten schwebten in Lebensgefahr, sagte eine Feuerwehrsprecherin am Samstag dem Fernsehsender CNN. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Feuer in einem Gebäude in Manhattan vermutlich durch den Lithium-Ionen-Akku eines E-Fahrrads ausgelöst.

Feuerwehrchef Dan Flynn sagte CNN, in diesem Jahr seien in New York bereits rund 200 Brände durch Lithium-Ionen-Akkus von E-Fahrrädern oder -Scootern verursacht, dabei habe es sechs Todesopfer gegeben.

(APA/DPA)