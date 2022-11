Zuhause sparen: So vermeide ich die größten Energiefresser im Winter

Es wird kalt, der Winter kommt. Gas- und Strompreise sind so teuer wie lange nicht. Wir haben die wichtigsten Tipps zusammen getragen, wie man die Energiekosten im Winter möglichst gering halten kann. Vom Wäsche waschen und trocknen bis zum Lichtgebrauch und dem Wasser kochen. Klemens Patek und Christine Mayrhofer geben Antworten auf die Fragen von Anna Wallner. Teil 1.

Die „Presse"-Redaktion hat die wichtigsten Energiesparfragen zusammen getragen. In dieser Folge beantworten Christine Mayrhofer und Klemens Patek Tipps zum Wäsche waschen, Smartphone laden, Wasser kochen und Licht abdrehen.

Die Cashcow der Woche ist die soeben erschienene Biografie über US-Finanzministerin Janet Yellen von Jon Hilsenrath (auf Englisch): „Yellen: The Trailblazing Economist Who Navigated an Era of Upheaval“

Noch mehr „Mein Geld": Trailer und alle bisherigen Folgen

Dieser Podcast der „Presse“ wird unterstützt von der Erste Group.

Mehr zum Thema Finanzen in der „Presse“:

>>> Susanne Bickels Kolumne „Young Finance“

>>> Die Interviewreihe: „Über Geld spricht man“