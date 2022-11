Wie eine Anleihe funktioniert

Investieren. Anleihen gelten als sicher und gehören in jedes Portfolio. Aber warum eigentlich und wovon profitieren sie?

Wer als Privatperson auf dem Kapitalmarkt investieren möchte, findet neben der Aktie noch eine weitere interessante Anlagemöglichkeit: die Anleihe. Das Wertpapier, das entweder von Unternehmen oder Staaten ausgegeben wird, verspricht eine zumeist festgelegte Verzinsung und mehr Sicherheit als Aktien. Zudem klingt es sehr einfach: Die Anleihe wird gekauft, man erhält jedes Jahr seine Zinszahlung, und am Ende der Laufzeit wird das investierte Kapital zurückbezahlt. Auch wenn es sich am Ende komplexer darstellt, mit den steigenden Zinsen werden auch Anleihen wieder weiter in den Fokus gerückt. Expertinnen und Experten raten grundsätzlich, Anleihen aufgrund des geringen Risikos als Beimischung im Portfolio zu haben.

Investoren können entweder Staatsanleihen erwerben, die, wie der Name schon sagt, von einem Staat ausgegeben werden. Anleihen können aber auch von Unternehmen stammen, dann werden sie Unternehmensanleihen genannt. Unterschiede gibt es dabei hinsichtlich des Risikoprofils und der daraus resultierenden Zinshöhe.