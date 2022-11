Los Angeles ist im "Soccer"-Fieber

In einem dramatischen Finale gewann Los Angeles FC erstmals den MLS-Titel – auch dank Gareth Bale.

Los Angeles. Besser kann sich der Fußball beim traditionell skeptischen US-Publikum kaum in Szene setzen: Es war ein denkwürdiges Endspiel, in dem sich Los Angeles FC vor 22.000 Zuschauern im heimischen Banc of California Stadium (ein reines Fußballstadion!) gegen Philadelphia Union mit 3:0 im Elfmeterschießen erstmals den Titel der Major League Soccer sicherte. Superstar Gareth Bale und Ersatztorhüter John McCarthy hießen die Helden des Abends, die von den LA-Fans frenetisch gefeiert wurden.

Über 120 Minuten lang dauerte die Partie, und war gespickt mit allem was der Sport zu bieten hat. Als Los Angeles in der 83. Minute durch Jesús Murillo zum zweiten Mal in Führung ging, wähnten sich nicht Wenige auf den Rängen bereits als Sieger. Die Hoffnung währte jedoch nicht lang, denn Jack Elliott glich nur zwei Minuten später zum 2:2 nach regulärer Spielzeit aus. In der Verlängerung wurde dem LA-Torhüter ein waghalsiger Rettungsversuch zum Verhängnis: Der Kanadier traf Corey Burke unglücklich und sah dafür erst Rot und wurde dann mit Schien- und Wadenbeinbruch vom Feld getragen – die WM-Teilnahme in Katar ist für ihn geplatzt.

Ganz anders Gareth Bale, der im Sommer nach Kalifornien gewechselt ist, und an dessen Fitness Zweifel herrschten. Doch in wichtigen Spielen ist der Waliser zur Stelle, das hat er schon für Real Madrid und das Nationalteam (beide Tore im WM-Playoff gegen Österreich) bewiesen. Nachdem neuerlich Elliott Philadelphia schon an den Sieg glauben lassen hatte (124.), traf Bale in der achten Minute der Nachspielzeit zum 3:3 und präsentierte sich also WM-reif. Im Elfmeterschießen schlug dann die Stunde von Ersatzkeeper McCarthy, der zwei Penaltys hielt, einer ging drüber. Los Angeles verwertete seine drei und verpasste dem Drama sein Happy End. (swi)