Solange die Frauenpolitik schweigt, gewinnt die FPÖ

Was Linzer Krawallnächte reflexartig hervorbringen, bleibt nach drei Vergewaltigungen in Wien aus: die Empörung über straffällige Asylwerber.

Zwei Linzer Nächte ziehen ihre Spuren durch das Land. Rechts der Mitte überschlagen sich seither vorrangig männliche Rufe nach strengerem Asylrecht: Während ÖVP-Innenminister Karner den Asylstatus der jugendlichen Straftäter überprüfen und, wenn möglich, diesen auch entziehen will, will die FPÖ das Asylrecht gleich ganz aussetzen. Bei allem Populismus, den man den politischen Akteuren angesichts der Rechtslage und der Unmöglichkeit, nach Afghanistan und Syrien abzuschieben, vorwerfen muss, tun sie dabei auch etwas sehr Richtiges: Sie benennen das Problem.



Wer hier eine Heimat sucht, sie findet und anschließend buchstäblich mit Füßen tritt, verbaut sich jedes Gefühl von Solidarität. Wenn Asylwerber für die Allgemeinheit zur Gefahr werden, müssen sie mit juristischen Konsequenzen rechnen – und diese auch spüren. Eine Debatte um ihre Integrationsbereitschaft und Sanktionsmöglichkeiten ist folglich angebracht. Befremdlich ist aber der Umstand, dass diese einmal mehr in sinnlose Law-and-Order-Rhetorik abdriftet – und an einer anderen Front, wo es sie ebenfalls dringend brauchen würde, komplett fehlt.