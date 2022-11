Kryptonit, ein Raketenstart und andere neue Musik

Jubel für das „Claudio-Abbado-Konzert“ im Musikverein.

Der Schlagzeuger kommt zu spät! Enno Poppe und das Ensemble Resonanz warten schon auf der Bühne, da schlurft Dirk Rothbrust an den Publikumsreihen vorbei und wieder hinaus, um sich dann durch die vorderen Logen hindurch aufs Podium zu drängen. Umständlich trägt er dabei ein Köfferchen vor sich her, aus dem es bei jeder Bewegung verdächtig rumpelt. Endlich holt er Steine daraus hervor – und mit einem Schlag auf eine Metallplatte beginnt ein rituell anmutendes Eröffnungssolo. Nach allerlei Klopfen, Schaben, Klicken klingt's, als würden mit scharfen, schneidenden Akkorden des Streichorchesters wahrlich einschneidende Maßnahmen gesetzt, Schotterlawinen abgehen, Staubwolken aufsteigen. In virtuosen Wellen wird gebohrt, gehämmert und zuletzt grässlich gekratzt.

„Jadarit“ nennt die Komponistin Milica Djordjević ihr bejubeltes neues Schlagzeugkonzert, nach einem seltenen Mineral (inkl. Bor und Lithium), das populärkulturell eigentlich „Kryptonit“ heißen müsste: Die Zusammensetzung entspricht dem, was im „Superman“-Universum als Geheimwaffe gegen den ansonsten unbesiegbaren Helden gilt. Djordjević geht es jedoch um das serbische Jadar-Tal, in dem nun nach Lithium geschürft werden könnte, mit katastrophalen Folgen für die Umwelt: Vielleicht kommt jede Hilfe zu spät – genau wie der Schlagzeuger bei seinem inszenierten Auftritt . . .