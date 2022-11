Eine späte Schule des Hörens

Angelika Ortner, Pianistin des Salonorchesters Wild, hat sich während der Pandemie mit ihrem „Kulturmenü“ als Podcasterin einen Namen gemacht.

Ihr beliebter Podcast nennt sich ebenso schlicht wie wirkkräftig „Kulturmenü“. Angelika Ortner trifft dafür Dirigenten und Ballettchoreografinnen, DJs und Jazzmusiker, um jeweils ein Musikstück zu erörtern. In der Auseinandersetzung mit einem Musikstück will sie nicht zuletzt auch die Geschmackspanzer der Menschen aufbrechen.

„Warum soll man nicht in späteren Jahren die Oper entdecken? Die oft so ignoranten Klassikfans, warum sollen sie sich nicht in einem späten Song von Johnny Cash finden?“, fragt sie, rein rhetorisch. Um dann kämpferisch fortzusetzen. „In einer Gesellschaft, in der auf Bildung nicht mehr viel Wert gelegt wird, in der Kunst und Kultur mit den Füssen getreten werden, muss man irgendwo ansetzen, um den Leuten zu zeigen, was es alles gibt.“