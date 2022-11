Kunstmesse Wien. In wenigen Tagen fällt der Startschuss für die 53. Ausgabe der ART&ANTIQUE HOFBURG Vienna an einem der wohl elegantesten Austragungsorte, den man sich als Aussteller für eine Messe nur wünschen kann.

Die Kunstlandschaft und mit ihr der Kunstmarkt sind im Umbruch. Zumal in den letzten, von einem ständigen Stopp-and-Go geprägten Jahren wurde auch das Messegeschehen immer bunter, diverser, experimenteller. Inmitten dieser Vielfalt nimmt eine Messe wie die ART&ANTIQUE in der Wiener Hofburg buchstäblich die Rolle einer Grande Dame ein. Zum insgesamt 53. Mal geht sie nun über die Bühne. Ihre Konstanz ist ihre Stärke – ebenso wie ihre Eleganz.

„Die Hofburg ist die Hofburg, sie ist etwas ganz Besonderes“, sagt Alexandra Graski-Hoffmann, Geschäftsführerin und Inhaberin des Messeveranstalters MAC-Hoffmann. „Sie ist hochkarätig, edel und sehr schön. Es ist einfach etwas ganz Besonderes, auch im internationalen Vergleich einzigartig, an einem solchen Ort eine Messe zu veranstalten.“ Das Konzept der ART&ANTIQUE HOFBURG Vienna, wie sie mit vollem Namen heißt, ist es, die Messe als einen Marktplatz zu gestalten, der mehr ist als nur ein Verkaufsort von Kunst. „Hier trifft sich die Branche, tauscht sich aus, pflegt ihre Kundenkontakte, trifft neue Interessenten, stellt so manche neue Weichen. Wir liefern dafür den professionellen Rahmen.“ Für das Publikum wiederum geht es um das Erlebnis. „Für den Besucher darf eine Kunstmesse durchaus fokussiert sein. Zuviel ist schnell zu viel. Viel eher braucht es Raum, Größe, Großzügigkeit, ein stimmungsvolles Ambiente. Da spielen auch emotionale Faktoren für den Erfolg eine Rolle.“

Die zunehmende Anzahl der Mitbewerber und damit einhergehende Vielfalt sowie die Redimensionierung der alteingesessenen Veranstaltungen sieht Graski-Hoffmann gelassen: „Ich sehe das als Konzentration zugunsten der Qualität. Die Energie auf einer kleineren Messe ist einfach stärker, zwingender.“ Nicht zuletzt hat MAC-Hoffmann neben ihren Salzburger ART&ANTIQUE-Messen zu Ostern und im Sommer erst jüngst mit der auf zeitgenössische Kunst fokussierten „Art Vienna“, die im September in der Schönbrunner Orangerie erfolgreich über die Bühne ging, sein Kunstportfolio erweitert. Dabei wieder dem Prinzip der Kombination von schönen Plätzen und einem professionellen Rahmen folgend.

Erlebnis Kunstmesse

Am Standort Wiener Hofburg versammelt die „ART&ANTIQUE“ hingegen ganz im Real Life das Premiumsegment des österreichischen Kunsthandels. „Die ART&ANTIQUE in der Hofburg galt immer schon als die Leistungsschau des österreichischen Kunsthandels“, umreißt Alexandra Graski-Hoffmann das Profil und den Anspruch der Messe. Kein Zufall, dass zahlreiche Aussteller seit vielen Jahren, wenn nicht Generationen, mit an Bord sind.

Die ART&ANTIQUE HOFBURG Vienna schlägt auch dieses Mal einen reichen Bogen durch fast dreieinhalb Jahrtausende Kunst und Kultur. Naturgemäß liegt der Schwerpunkt auf österreichischer Kunst, aber gerade im Bereich der alten Kunst und Antiquitäten finden sich immer wieder spannende internationale Beiträge, sei es aus Südeuropa oder dem Nahen Osten. Von der Galerie Albertina-Zetter bis zur Grazer Galerie Zimmermann Kratochwill finden sich bei jedem der 32 Teilnehmer besondere Gustostückerl. „Jeder versucht, herausragende Werke und Kunstgegenstände zu zeigen“, sagt Graski-Hoffmann. „Oft werden sie übers ganze Jahr zurückgehalten, um sie im November dann in der Hofburg zu präsentieren.“ Gleich zum historischen Auftakt setzt Christoph Bacher Archäologie Ancient Art ein starkes Zeichen mit einer altbabylonischen „Symplegma-Szene“ aus der 1. Hälfte 2. Jahrtausend v. Chr. auf einem handtellergroßen Terrakottarelief, das die wollüstige Umschlingung eines Paares zeigt. Erotikdarstellungen wie diese wurden ausschließlich in Mesopotamien gefunden und gelten als Votivgaben für Fruchtbarkeitsriten.

Altbabylonisches Terrakotta-Relief mit Symplegma-Szene, 1. Hälfte 2. Jahrtausend v. Chr. (c) Christoph Bacher Archäologie Ancient Art

Über die schönen Dinge

In den Fernen Osten entführt Blue Art aus Interlaken mit einer stehenden Buddha-Figur aus dem 17./18. Jahrhundert, also der „Späten Ayutthaya-Periode“, die auch als „Goldenes Zeitalter“ des siamesischen Königreichs bezeichnet wird. Das Segment internationaler Präsentationen rundet schließlich die Münchner Brenske Gallery mit einem umfangreichen Angebot russischer Ikonen ab.

Ein Kerngebiet der ART&ANTIQUE ist der Antiquitätenbereich, trägt sie ihn doch schon im Namen. Der Wiener Kunsthandel ist mit Kovacek Spiegelgasse Gemälde Glas und Lilly’s Art prominent vertreten. Kovacek Spiegelgasse hält in ihren Vitrinen unter anderem eine prachtvolle Vase nach einem Entwurf von Pollio Perelda aus dem Jahr 1954 bereit, produziert von der Manufaktur Fratelli Toso in Murano. Lilly’s Art wiederum setzt ganz aufs „Cross-Collecting“ und lässt antike Uhren und wertvolle Möbelstücke auf die Malerei der St.-Stephans-Gruppe und stählerne Skulpturen von Oskar Höfinger treffen. Eine seltene bemalte Renaissance-Hausuhr (um 1580) hat schließlich der Wolfurter Walter Moskat Kunst und Antiquitäten im Gepäck. Und um die schönen Dinge wissen natürlich die Juweliere ganz besonders gut Bescheid. Der Wiener Traditionsjuwelier A. E. Köchert setzt dieses Mal auf eines der berühmtesten österreichischen Schmuckstücke, und zwar die Diamantsterne, die der k. u. k. Hof- und Kammerjuwelier Alexander Emanuel Köchert für Kaiserin Elisabeth entworfen hatte und die sie als Collier, Diadem, Anhänger, Broschen und Haarschmuck tragen konnte. Goldschmuck von Tiffany präsentiert The Old Treasury, Schmuckspezialisten aus den Niederlanden.

Vase, Entwurf: Pollio Perelda, Murano, um 1954 (c) Kovacek Spiegelgasse Gemälde Glas

Als Solisten für das Spezialgebiet Malerei des 19. Jahrhunderts treten auf dieser ART&ANTIQUE einmal mehr Giese & Schweiger auf. Ein Hingucker auf ihrem Stand ist Rudolf Ribarz’ vierteiliges Gemälde „Blumenpracht am Kanal“, dazu mehrere Werke von Gauermann, von den Stimmungsimpressionisten – kurzum ein Who’s Who der österreichischen Malerei des 19. Jahrhunderts, ergänzt durch Werke der Kunst nach 1945.

Der Weg zur Moderne

Keine ART&ANTIQUE ohne die österreichische Moderne, das Segment ist sozusagen gesetzt. Vom Allzeit-Klassiker Alfons Walde zeigt Kunsthandel Freller das farbkräftige Werk „Aurach bei Kitzbühel“. Die Idylle, die Werner Berg am Südkärntner Ruttarhof gefunden hatte, bringt Kunsthandel Michael Kraut in die Hofburg. Und Schütz Fine Art entführt mit Willy Eisenschitz’ „La Valette-du-Var“ in die Landschaft der Provence – ein lichter Kontrapunkt zur düsteren Weltsicht des Zoran Mušič, dessen „Cavallo“ am Stand der Kärntner Galerie Magnet zu finden ist. Knalliger, bunter, utopistischer und humoristischer hält Friedensreich Hundertwasser mit seinem fast zeitgleich entstandenen Aquarell „Arkadenhaus und Gelber Turm“ dagegen, ein Gustostückerl der Galerie bei der Albertina – Zetter. Ein Solitär ist der Dadaist und Surrealist Max Ernst, von dem Kunsthandel Stock eine Lithographie bereithält. Spannende Akzente und weitere Farben bringen auch die Galerie Alessandro Casciaro aus Bozen, Kunsthandel Natalia Riedl aus München mit Bosch-Paraphrasen von Micha Lobi sowie die auf Glaskunst spezialisierte Gallery Sikabonyi ins Spiel.

Friedensreich Hundertwasser, „Arkadenhaus und Gelber Turm“, 1953 (c) [ Galerie bei der Albertina - Zetter, Friedensreich Hundertwasser, Bildrecht Wien 2022

Ein Bereich, der an der ART&ANTIQUE mehr und mehr vordrängt, ist der Bereich der Malerei von den späten 1950er-Jahren bis in die Gegenwart. Kaum ein großer Maler der österreichischen Nachkriegskunst fehlt, angefangen mit Franz Grabmayr mit seinen reliefhaft-pastosen Leinwänden (Galerie Artecont) über Hans Staudacher und seinen Spätsurrealismus (Kaiblinger Galerie & Kunsthandel) bis hin zum Übermaler Arnulf Rainer (Galerie Ruberl) oder Aktionist Hermann Nitsch (Kunsthandel Markus Strassner). Und auch die Riege jener Künstler, die ab den 1980er-Jahren groß geworden sind und das Gestisch-Performative ihrer Vorgänger konzeptuell überhöht haben, ist stark präsent: Da sind beispielsweise Otto Zitko und Alfred Haberpointner (Galerie Gölles), Erwin Wurm (Galerie Kovacek & Zetter) und Hubert Scheibl (Galerie 422 Margund Lössl) zu sehen. Aber auch Hubert Schmalix (Smolka Contemporary), Herbert Brandl (Suppan Fine Arts), Elmar Trenkwalder (Galerie Elisabeth & Klaus Thoman) und Hannes Mlenek (Kunsthaus Wiesinger) sowie Xenia Hausner (Galerie Zimmermann Kratochwill) sind auf der Messe zu bewundern. Mit diesem Segment bringt sich die ART&ANTIQUE auch stark in einen Gegenwartsdiskurs ein.

Elmar Trenkwalder, Ohne Titel, 1993 (c) Galerie Elisabeth & Klaus Thoman / graysc.de

Auf einen Blick Die ART&ANTIQUE HOFBURG Vienna findet vom 10. – 14. November in der Wiener Hofburg statt. Tageskarte 15,– EUR,

für SchülerInnen und StudentInnen freier Eintritt.

Gruppen ab zehn Personen/pro Person 12,– € www.artantique-hofburg.at/