Billie Eilish mit Freund in Kuscheldecke auf rotem Teppich

(c) Getty Images (Kevin Winter)

Erstmals zeigte sich Sängerin Billie Eilish öffentlich mit ihrem Partner, Sänger Jesse Rutherford. Zuvor gab es bereits Spekulationen um den Beziehungsstatus der Musikerin.

Musik-Superstar Billie Eilish hat sich mit ihrem Freund auf dem roten Teppich präsentiert. Die 20-jährige US-Amerikanerin erschien am Samstag mit dem Sänger Jesse Rutherford zur Kunst- und Filmgala vor dem Los Angeles County Museum of Art. Die beiden waren ganz in die Luxusmarke Gucci gehüllt und trugen Pyjama-ähnliche Outfits - Eilish ein Nachthemd mit Spitzenbesatz, dazu die passende Schlafmaske, Rutheford einen Schlafanzug mitsamt kuscheligen Slippers. Zu zweit schmiegten sie sich unter eine große Gucci-Decke, samt Signets.

Über den Beziehungsstatus von Eilish und dem 31-jährigen Rocksänger der Band The Neighbourhood gibt es schon länger Gerüchte. Zuletzt waren sie innig in der Öffentlichkeit gesehen worden.

Die beiden Musiker in Nachthemd und Pyjama von Gucci. (c) Getty Images (Kevin Winter)

(APA/red)