Finanziell abgesichert bei Diagnose Krebs

Hauptbild • Vorsorge, ein wichtiges Thema • (c) Marko Mestrovic

25 Prozent der Menschen in Österreich erkranken im Laufe ihres Lebens an Krebs. Die Betroffenen sind mit einer neuen Lebenssituation konfrontiert, die zusätzlich zur gesundheitlichen Notlage wirtschaftliche Probleme auslösen kann. Die DONAU-Krebsversicherung unterstützt finanziell bei bedingungsgemäßen Krebserkrankungen.

Immer mehr Menschen leben mit einer Krebserkrankung. Zum Jahresanfang 2020 waren es in Österreich laut Statistik Austria 375.749 Personen. Gemäß dem jüngsten Österreichischen Krebsreport (Herausgeber: Österreichische Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie OeGH und Österreichische Krebshilfe) erkranken jährlich etwa 42.000 Menschen neu an Krebs, das Risiko nimmt mit dem Alter deutlich zu. Brustkrebs bei Frauen und Prostatakrebs bei Männern zählen zu den häufigsten Krebsneuerkrankungen, die nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in Österreich darstellen. Der Krebsreport weist aber auch auf eine positive Entwicklung hin: So haben in den letzten Jahren stetige Fortschritte in der Behandlung die Wahrscheinlichkeit ansteigen lassen, eine Krebserkrankung zu überleben. Die Drei-Jahres-Überlebensrate liegt im Mittel aktuell bei rund 65 Prozent und damit so hoch wie niemals zuvor.

Doppelte Notlage

Die Diagnose Krebs stellt Menschen vor eine Vielzahl an existenziellen Fragen. Die Auseinandersetzung mit Behandlungsmöglichkeiten und die Sorgen um die Zukunft werden von alltagspraktischen Problemen in Bezug auf die Familie und den Beruf begleitet. Als wäre die Krankheit nicht Belastung genug, treten oftmals wirtschaftliche Probleme auf. Denn zu den üblichen Fixkosten des Lebens gesellen sich plötzlich Zusatzkosten, die etwa bei Selbstbehalten für Medikamente und Spitalsaufenthalte, den Fahrten von und zu der Therapie, komplementären Behandlungen zur Schulmedizin sowie notwendigen Haushaltshilfen oder Kinderbetreuungen entstehen. Wer über längere Zeit nur noch teilweise erwerbsfähig ist oder seinen Arbeitsplatz ganz verliert, hat mit den ökonomischen Folgen der Erkrankung schwer zu kämpfen.

Fokus auf die Genesung

„Die Vorsorge für den Fall einer Krebserkrankung muss umfassend sein. Ein bewusster Lebensstil gehört da genauso dazu wie die finanzielle Vorsorge“, sagt DONAU-Vorstandsdirektor Reinhard Gojer und betont: „Es ist eine große Hilfe, wenn man sich in dieser schwierigen Lebenslage nicht um die finanzielle Situation sorgen muss und sich komplett auf die Genesung konzentrieren kann. Das ist die Grundidee unserer Krebsversicherung.“ Eine Besonderheit der DONAU-Krebsversicherung besteht darin, dass die Versicherung nicht nur finanziell mit der Leistung der vereinbarten Versicherungssumme hilft, sondern es den Betroffenen auch ermöglicht, eine medizinische Zweitmeinung zu einer Krebsbehandlung einzuholen.

DONAU-Vorstandsdirektor Reinhard Gojer (c) Ian Ehm

„Es ist eine große Hilfe, wenn man sich in dieser schwierigen Lebenslage nicht um die finanzielle Situation sorgen muss und sich komplett auf die Genesung konzentrieren kann. Das ist die Grundidee unserer Krebsversicherung." Reinhard Gojer

Medizinische Zweitmeinung

Als erster Partner in Österreich arbeitet die DONAU Versicherung mit MediGuide zusammen. Das weltweit agierende Unternehmen mit Hauptsitz in den USA kooperiert mit mehr als 90 Krankenhäusern, unter anderem mit den Harvard Medical School Teaching Hospitals (Boston), dem King’s College Hospital (London) oder der Charité (Berlin), und gilt als einer der wichtigsten Anbieter für medizinische Zweitmeinungen. „In Kooperation mit MediGuide erhalten Versicherte von uns im Ernstfall die Möglichkeit, ihre Diagnose und den Behandlungsplan von internationalen Topärzten aus weltweit führenden Krankenhäusern überprüfen zu lassen“, erklärt Gojer. Die Vorgangsweise wurde dabei bewusst einfach gehalten: Der lokale Servicepartner von MediGuide steht versicherten Personen unter 0800 802 338 telefonisch zur Verfügung. Nach Einholung der Befunde vom Arzt wählt dieser eines der drei von MediGuide vorgeschlagenen, auf die jeweilige Krebsart spezialisierten Krankenhäuser aus. Innerhalb von nur zehn Werktagen erfolgen eine Behandlungsbeurteilung sowie eine Behandlungsempfehlung.

Krebsversicherung der DONAU auf einen Blick Finanzielle Absicherung bei Diagnose einer bösartigen Krebserkrankung laut Versicherungsbedingungen

Die DONAU leistet rasch die vereinbarte Versicherungssumme, die in der Höhe von 25.000, 50.000 oder 100.000 Euro wählbar ist.

Professionelle Zweitmeinung

Möglichkeit zur Einholung einer professionellen Zweitmeinung. Namhafte Ärzte weltweit führender Krankenhäuser überprüfen den Behandlungsplan und geben Empfehlungen.

Kostenfreie Mitversicherung von Kindern von 0-18 Jahren

Die Leistung ist von der gewählten Versicherungssumme abhängig und beträgt bis zu 11.000 Euro. Eine Einholung der professionellen Zweitmeinung gilt auch für Kinder bis zum 25. Lebensjahr.

Leistbare Prämien Monatliche Prämien am Beispiel einer Versicherungssumme von 50.000 Euro (Laufzeit 20 Jahre) 6 Euro für 20-Jährige

12,50 Euro für 30-Jährige

28,20 Euro für 40-Jährige Weitere Details zur Prämienermittlung in Abhängigkeit von Alter und gewählter Versicherungssumme unter: donauversicherung.at/krebsversicherung

In sechs einfachen Schritten kommen Versicherte zu ihrer medizinischen Zweitmeinung Diagnosestellung des Arztes Kontakt mit MediGuide unter der kostenfreien Rufnummer 0800 802 338 Einholung der Befunde vom Arzt MediGuide schlägt drei auf die Krebsart spezialisierte Krankenhäuser vor Der Arzt wählt mit Ihnen das gewünschte Krankenhaus für die Zweitmeinung aus Eine Behandlungsbeurteilung sowie Behandlungsempfehlung erfolgen innerhalb von zehn Werktagen

Persönliches Service Eine Versicherung soll optimalen Schutz bieten und im Fall der Fälle verlässlich da sein. Damit es keine Überraschungen gibt, empfiehlt die DONAU ein klärendes Gespräch mit ihren Beraterinnen und Beratern, bei dem persönliche Anliegen und Bedürfnisse ausführlich und im Detail erörtert werden können. Kontaktoptionen telefonische Serviceline: 050 330 330

per Mail an: donau@donauversicherung.at

Videochat: Terminvereinbarung online unter donauversicherung.at/kontakt Weitere Informationen unter:

donauversicherung.at

Zur DONAU Versicherung Die DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group ist Österreichs fünftgrößte Versicherung. Sie ist Teil der VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe. Ihre rund 700.000 Kundinnen und Kunden werden regional, in neun Landesdirektionen und mehr als 70 Geschäfts- und Servicestellen, und damit in ganz Österreich direkt vor Ort betreut. Das Angebot der DONAU umfasst alle Sparten; ihren Schwerpunkt setzt die Versicherung neben den traditionell gut eingeführten Sach- und Kfz-Versicherungen für Private auch auf Gewerbeversicherungen für KMU und innovative Produkte im Lebens- und Krankenversicherungsbereich.

Zweck dieses Beitrags ist eine kurze und geraffte Information über unser Produkt. Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Der Inhalt wurde sorgfältig erarbeitet, doch kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindliche Informationen verweisen wir auf die vollständigen Antragsunterlagen, die Polizzen und die diesen zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.