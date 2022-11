Die Brücke bricht ein

Drucken

Hauptbild • Die Verstromung von Kohle sollte eigentlich bald in der gesamten EU enden. Nun gibt es eine Renaissance für diese besonders klimaschädliche Technologie. • (c) REUTERS (MATTHIAS RIETSCHEL)

Die Auswirkungen des Klimawandels werden stärker, die Energiewende daher immer notwendiger. Just in diesem Moment bringt der Ukraine-Krieg den technologischen Übergang zu einem nachhaltigen Energiesystem durcheinander.

Die zeitliche Abfolge war logisch durchdacht und allgemein anerkannt: Der Umbau des derzeit vornehmlich auf fossilen Energieträgern basierenden Energiesystems hin zu einem nachhaltigen und erneuerbaren System kann nicht schlagartig, sondern nur stufenweise erfolgen. Daher sollte man sich zuerst von jenen Energieträgern verabschieden, die den größten Ausstoß an Kohlendioxid haben. In der Praxis bedeutete dass zuerst einmal den schnellstmöglichen Ausstieg aus der Verbrennung von Kohle in Form der Abschaltung der besonders klimaschädlichen Kohlekraftwerke. Ein Schritt, der in Österreich bereits 2020 gesetzt wurde und in den meisten westlichen Ländern zumindest bis 2030 erfolgen soll.

Nach der Kohle sollte dann der Abschied vom Erdöl erfolgen. Hierbei geht es vor allem um den Verkehrssektor, in dem Benzin, Diesel oder Kerosin durch Strom beziehungsweise auf erneuerbarer Basis erzeugte synthetische Treibstoffe ersetzt werden sollen. Der Zeithorizont dafür sind die 2030er-Jahre, in denen Elektroautos die Herrschaft über die Straßen übernehmen sollen. In dieses Bild passt auch das zuletzt von den EU-Staaten vereinbarte Verbot für den Verkauf neuer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2035.

Erst an letzter Stelle – also irgendwann in den 2040er-Jahren – sollte es dann dem Erdgas an den Kragen gehen. Denn dieser Energieträger hat nicht nur den geringsten CO₂-Ausstoß im Verhältnis zu seinem Energiegehalt von allen fossilen Energieträgern. Auf Erdgas basierende Kraftwerke sind auch eine wichtige Stütze für das Elektrizitätssystem, das durch die stark steigende Stromnachfrage auf der einen Seite und die zunehmend volatiler werdende Produktion durch erneuerbare Solar- oder Windkraftwerke auf der anderen Seite einer immer größeren Belastung ausgesetzt ist.

Der wichtigste Grund dafür ist, dass Gaskraftwerke sehr schnell, innerhalb weniger Minuten, hochgefahren werden können und so plötzliche Bedarfsspitzen abdecken können. Zudem sind Investitionen in die Gasinfrastruktur auch in einer erneuerbaren Energiewelt nicht unbedingt verlorene Investitionen. Schließlich wird auch in ferner Zukunft der im Winter produzierte erneuerbare Strom wohl nicht ausreichen, um den dann höheren Energiebedarf zu decken.

Um im Sommer produzierten Strom für den Winter zu speichern, muss dieser jedoch umgewandelt werden. Eine Möglichkeit dafür ist die Produktion von Wasserstoff durch die Spaltung von Wasser und in weiterer Folge die Herstellung von künstlichem Gas (Methan, CH₄) durch die Zugabe von Kohlenstoff. Für letzteres kann etwa CO₂ aus der Atmosphäre oder der Abluft von Gaskraftwerken als Quelle dienen. Sowohl Wasserstoff (mit diversen Adaptionen) als auch das synthetische Gas können danach in den derzeit bereits vorhandenen Gasspeichern gelagert, über die vorhandenen Pipelines transportiert und in den vorhandenen Gaskraftwerken wieder in Strom umgewandelt werden.

Putin warf Pläne über den Haufen