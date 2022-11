Die Klimabilanz des Xi Jinping

(c) REUTERS (Carlos Barria)

Ein Viertel der weltweiten Solarkapazität ist in China installiert.

Beim Kampf gegen den globalen Klimawandel hat China hochambitionierte Ziele vorgelegt – und diese auch mit ersten Maßnahmen unterstrichen. Das war jedoch auch längst überfällig.

Als Xi Jinping am 16. Oktober den historischen 20. Parteitag eröffnete, sparte er in seiner zweistündigen Rede das Thema Klimawandel keineswegs aus. Ganz im Gegenteil: Der 69-jährige Staatschef versprach, die Emissionen des Landes „grundsätzlich eliminieren“ zu wollen. Zudem sagte er vor den Parteidelegierten in der Großen Halle des Volkes: „Wir müssen danach handeln, dass unsere klaren Gewässer und unsere üppige Berglandschaft von unschätzbarem Wert sind.“

Nun, nachdem Xi seine neue Führungsmannschaft vorgestellt hat, wäre es einmal an der Zeit, die Volksrepublik einer klimapolitischen Bilanz zu unterziehen – und auch in die Zukunft zu schauen, welchen Kurs die Regierung in den nächsten Jahren einschlagen wird. Angesichts der aktuell laufenden UN-Klimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh steht der weltweit größte CO₂-Verschmutzer schließlich zunehmend unter Druck, weitere Resultate zu liefern.