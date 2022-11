Live ab 9 Uhr: Chorherr, Benko, Tojner und Co. stehen vor Gericht

Die WKStA wirft dem grünen Ex-Gemeinderat Christoph Chorherr Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit vor. Auch prominente Unternehmer, darunter René Benko und Michael Tojner, stehen ab heute vor Gericht. Die „Presse“ berichtet live.

Gab es eine Verbindung zwischen Spenden von Immobilienfirmen an einen 2004 von dem damaligen Wiener Gemeinderat Christoph Chorherr (Grüne) ins Leben gerufenen Entwicklungshilfeverein? Wenn ja, wirkten sich diese auf die Amtsführung des Planungsstadtrates aus? Kurz gesagt: Gab es Flächenwidmung gegen Geld? Diese Frage(n) zu beantworten, versucht ab heutecein Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richter Michael Tolstiuk am Wiener Landesgericht für Strafsachen. Zu verantworten haben sich neben Chorherr neun weitere Angeklagte, darunter der Investor René Benko, der Industrielle Michael Tojner und die Immobilienentwickler Erwin Soravia und Günter Kerbler; für sie alle gilt die Unschuldsvermutung.

In der Anklageschrift der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) liest sich der Fall wie folgt: Chorherr soll für das Zustandekommen diverser Immobilienprojekte in Wien und das Herbeiführen entsprechender Gemeinderatsbeschlüsse Spenden an den Verein „S2Arch" gefordert, angenommen oder sich versprechen haben lassen (Chorherr stand dem Verein, der sich mit dem Bau von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in Südafrika befasst, bis 2018 als Obmann vor). Benko, Tojner und Co. hätten, so der Verdacht, gespendet, weil ihnen Chorherr im Gegenzug Vorteile bei Widmungsverfahren für Immobilienprojekte versprach. In der Anklage aufgelistet sind Spenden in einer Gesamthöhe von 1,6 Millionen Euro. Je 100.000 Euro sollen von Firmen um Benko und Kerbler gekommen sein, Tojner werden 56.100 Euro, Soravia 15.000 Euro zugerechnet.

Chorherr bestreitet die Vorwürfe - auch die übrigen Angeklagten, denen Beteiligung am Amtsmissbrauch und Bestechung angelastet wird, bestreiten entweder die Vorwürfe oder wollten sich vorab nicht dazu äußern. Und das nicht zum ersten Mal: Die Causa wurde bereits durch eine Untersuchungskommission im Wiener Rathaus und davor vom Wiener Stadtrechnungshof durchleuchtet, zutage kam jedenfalls eine mangelhafte Rechnungslegung des Vereins.

Damit nicht genug. Die WKStA hat auch einen Antrag auf Verhängung von Verbandsgeldbußen gestellt. Unter den betroffenen Verbänden befinden sich außer dem früheren Chorherr-Verein diverse Beteiligungs-, Management- und Immobilienentwicklungsgesellschaften. Insgesamt sind es 21 Verbände, die zu Unrecht begünstigt worden seien, so die Vorwürfe. Einer der beschuldigten Verbände hat einen Einspruch gegen die Anklage eingebracht. Dieser wurde aber gerichtlich abgewiesen.

Sollte Chorherr am 20. Dezember (aus heutiger Sicht der letzte Verhandlungstag, wobei sich der Zeitplan verschieben kann) des Amtsmissbrauchs und der Bestechlichkeit für schuldig befunden werden, drohen ihm ein bis zehn Jahren Gefängnis.

Der Liveticker zum Mitlesen: