So inspiriert ein ausgestorbener Vogel Schmuck für junge Menschen

Im Licht. Junge Leute, die ihr Einkommen aus digitalen Auftritten generieren, in einer Fotobox.

Der Dodo war ein auf Mauritius beheimateter Vogel, der im 17. Jahrhundert ausstarb. Die nach ihm benannte Schmuckmarke gab zuletzt in Berlin deutliche Lebenszeichen.

Gold für alle! Oder wenigstens ein Gramm Feingold für die jungen Leute: Das war die Idee, mit der der Spirit der 1990er-Jahre eingefangen werden sollte. 27 Jahre zuvor, 1967, hatte Pino Rabolini die Schmuckmarke Pomellato gegründet und mit einem ähnlich eingängigen Konzept auf Kurs gebracht.

Besonders die Goldringe mit auffällig farbenfrohen Halbedel­steinen in markantem Schliff wurden in Italien vor allem deshalb zum Erfolg, weil im Berufsleben stehende Frauen sich mit ihnen selbst eine Freude machten. 1994 folgte dann also eine eigenständige Tochterbrand, die relativ erschwingliche Schmuckstücke anbot – als Aufmerksamkeit zwischendurch und als kleine Preziose, die sich aus dem Taschengeld finanzieren ließ.