Wenn auf große Worte auch Taten folgen

Teenager Holger Rune ist der Mann der Stunde auf der ATP-Tour. Wer ist dieser 19-jährige Däne, der in Begleitung seiner Mutter von Sieg zu Sieg eilt und sich bei der Konkurrenz alles andere als beliebt gemacht hat?

Paris. Es ist nur ein Detail am Rande dieses denkwürdigen Finales von Paris-Bercy, aber es zeigt, was für ein Kunststück diesem Holger Rune, Mann der Stunde auf der ATP-Tour, da gelungen ist. Ganze 30 Endspiele bei Masters-1000-Turnieren hatte Novak Djokovic nicht verloren, nachdem er den ersten Satz gewonnen hatte. Der 19-jährige Rune beendete diese Serie nun im 31. Endspiel des Serben – und gewann seinen bisher größten Titel. Wer ist dieser Teenager, der einst großspurig angekündigt hatte, er werde die Großen dieses Sports schlagen, und der es nun tatsächlich auch tut?

Geboren wurde Rune in Gentofte, ein Vorort von Kopenhagen und die reichste Kommune Dänemarks. Wenn er selber nicht Tennis spielte, sah er anderen dabei zu, etwa seiner älteren Schwester. Mutter Aneke ist bis heute seine Begleiterin auf der ATP-Tour und seine engste Vertraute, sie saß auch in Paris in seiner Spielerbox, wo er nun als der jüngste Sieger seit Boris Becker 1986 in die Geschichte einging.