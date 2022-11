Ötzi war nicht sofort und dauerhaft im Eis begraben

Ein Konsortium von Forschern will das Bild des berühmten Eismanns revidieren. Ötzi sei nicht im Herbst, sondern im Frühsommer gestorben. Die Leiche sei wohl mehrmals aufgetaut. Und wahrscheinlich werde der Klimawandel weitere Eismumien ans Tageslicht bringen.

Wir kennen seine Waffen, seine Drogen, seine Krankheiten und Kämpfe, seinen letzten Weg, wir wissen eigentlich fast alles Interessante über diesen vor ca. 5300 Jahren gestorbenen Prätiroler: Diesen Eindruck vermittelten populärwissenschaftliche Darstellungen über die 1991 in den Ötztaler Alpen von einem wandernden deutschen Ehepaar gefundene Eisleiche oft.

Das lag nicht nur an fantasievoller Schreibweise à la „Spiegel“-Reportage, sondern auch an den Aussagen von Forschern. Und an einer diesen zugrunde liegenden These: dass der „Frozen Fritz“, wie Ötzi in englischen Medien anfangs genannt wurde, sogleich nach seinem Tod in Gletschereis begraben worden und bis zu seinem Ausapern konserviert geblieben sei, wie in einer Zeitkapsel, versiegelt von einem sich bewegenden Gletscher.