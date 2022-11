Warum Kiew ein Sieg der Republikaner Sorgen bereitet

Die USA sind der wichtigste Waffenhelfer der Ukraine. Aber nicht allen gefällt das. Vor allem „Trumpisten“ scheren aus.

Wien/Kiew. Ohne die Waffen und Informationen aus den USA wäre der Krieg in der Ukraine anders verlaufen. Daran besteht kein Zweifel. Und die USA legen nach. Erst am Montag wurde publik, dass sie ein erstes hochmodernes US-Luftabwehrsystem vom Typ Nasams an die Ukraine geliefert haben. Trotzdem hielt sichder große Waffenhelfer auf der anderen Seite des Atlantiks mit Ratschlägen an die Regierung in der Ukraine zurück. Also öffentlich. Hinter den Kulissen dürfte die Sache anders aussehen. So soll die Regierung von Joe Biden der Ukraine geraten haben, ihre Verweigerungshaltung mit Blick auf Verhandlungen aufzugeben.Das berichtet die „Washington Post“.Der ukrainische Präsident hatte als Antwort auf russische Annexionen von vier ukrainischen Provinzen per Dekret jegliche Verhandlungen mit Russland ausgeschlossen, solange Wladimir Putin Präsident ist.

In den USA halten sie Kiews Position für unklug. Die ukrainische Regierung sollte sich offen für Verhandlungen auch unter Putin zeigen und zwar schon aus Rücksicht auf einige Ukraine-Helfer, unter denen sich langsam eine „Müdigkeit“ ausbreite und die die Aussicht auf einen langen Krieg ängstige, sagte ein hoher US-Beamter. Dass Putin zurzeit ernsthaft mit der Ukraine verhandeln wolle, glaube die US-amerikanische Regierung aber auch nicht.