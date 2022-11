Midterm-Elections: Schaffen Trumps Erben jetzt die Demokratie ab?

Heute wird in den USA der Kongress großteils neu gewählt. Wird Präsident Joe Biden danach ein lahmer Präsident sein? Und welche Rolle spielen die radikalen Republikaner, die im Sinne Donald Trumps Wahlkampf machen? Darüber berichtet in dieser Folge „Presse"-Korrespondentin Elisabeth Postl aus New York.

Gast: Elisabeth Postl

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Credits: Washington Post