Mein Smartphone, die Dokumentenmappe

Dem digitalen Führerschein sollen die digitale Geburtsurkunde, der digitale Staatsbürgerschaftsnachweis und das digitale Maturazeugnis folgen. Das schließt auch letzte Wissenslücken meines Smartphones über mich.

Mein Smartphone weiß alles über mich. Obwohl mir klar ist, dass es alles, was es über mich weiß, brühwarm seinen Freunden in Amerika verrät. Wo ich einkaufe, was ich dafür ausgebe und wie traurig es nachher auf meinem Konto aussieht. Es weiß, wann ich aufstehe, wie lang ich auf dem Sofa herumtrödle und welche U-Bahnen zufällig ausfallen, sodass ich leider zu spät zum Meeting komme. Und wenn es gelogen wäre, wüsste es mein Smartphone auch. Es weiß, wie oft ich laufen gehe, mit wie vielen Schokocroissants ich mich belohne und wie oft ich Bereu-Fitnessclubjahreskarten verfallen lasse.

Es weiß, welche Podcasts ich höre, welche Bücher ich lese und von welchen ich es nur behaupte. Mein Smartphone weiß, wie ich dreinschaue, wenn die Verwandtschaft unangekündigt zu Besuch kommt. Weil es irgendein Witzbold aufgenommen hat. Mein Smartphone weiß Dinge, die ich niemanden erzählen würde. Und seine Freunde in Amerika wissen sie auch. Aber bisher hatte mein Smartphone gewisse Wissens­lücken über mich. Zum Beispiel wusste es nicht, was für eine Note ich auf die Lateinmatura bekommen habe.

Das soll sich nach dem Willen des Staatssekretariats für Digitalisierung aber ändern. Denn langfristig soll man neben seinem Führerschein auch Dokumente wie Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis oder Maturazeugnis in eine „Digitale Geldbörse“ hochladen können. Das ist praktisch, wenn man auf dem Weg zum Billa plötzlich spontan seinen Namen ändern oder ein Studium beginnen möchte, aber die Dokumentenmappe zuhause vergessen hat. ­Das sehe ich ja alles ein. Aber meine Lateinmaturanote kann ich dem Smartphone leider nicht verraten. Denn die weiß ich leider selbst nicht mehr.

("Die Presse Schaufenster" vom 4.11.2022)