Verborgene Volkskrankheit mit Folgen

Depression ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen in Österreich1. Die Konsequenzen sind oft unsichtbar, aber schwerwiegend – für Betroffene, die Gesellschaft und unsere Volkswirtschaft.

Die Folgen der Erkrankung Depression für unser Gesundheitssystem sind enorm: Immerhin waren hochgerechnet geschätzte 437.000 Erwachsene in Österreich 2021 von einer ärztlich diagnostizierten Depression betroffen2. Die Zahl der Depressionsfälle hat sich durch die Covid-Pandemie in einigen europäischen Ländern verdoppelt oder sogar verdreifacht3 – eine große Herausforderung für die Menschen und ihr privates sowie berufliches Umfeld.

Versorgung verbessern

Psychische Erkrankungen verursachen in Österreich volkswirtschaftliche Kosten in Höhe von 337,2 Millionen Euro pro Jahr2, darunter etwa Kosten für Behandlungen, Krankenstände und die reduzierte Erwerbsquote. „Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, um von Depression Betroffene mit vereinten Kräften besser zu versorgen – daher setzen wir auf engen Austausch und Erarbeitung von Lösungen mit Expert:innen“, betont Ramez Mohsen-Fawzi, Managing Director von Janssen Austria. „Wir müssen Bewusstsein und Wertschätzung schaffen, den niederschwelligen Zugang zu Therapien sicherstellen und eine patientenzentrierte Versorgung durch integrierte Angehörigen-, Ärzte- und Pflegeteams vorantreiben.“

Ramez Mohsen-Fawzi, Managing Director (c) Ahmed Najeeb

Patienten hören und verstehen

Janssen Austria neben Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln insbesondere auf die Unterstützung von Betroffenen, zum Beispiel mit Online-Informationen wie dem Ratgeber „Wege aus der Depression“. Dieser erklärt das Krankheitsbild von Ursachen und Diagnose bis hin zu Behandlungsoptionen verständlich und gibt Tipps für einen besseren Alltag. „Wir gehen davon aus, dass bis zu rund 60 Prozent der Depressionen gar nicht behandelt werden4. Daher müssen alle Teilhaber des Gesundheitssystems an einem Strang ziehen und sich stärker am Bedarf und der Perspektive der Betroffenen orientieren. Unsere Vision ist, die Lebensqualität jedes Patienten und jeder Patientin zu verbessern“, so Christoph Slupetzky, Patient Engagement and Advocacy Lead Janssen Austria.

Christoph Slupetzky, Patient Engagement and Advocacy Lead (c) Klaus Ranger

Verantwortung wahrnehmen

„Der Bedarf und die Ansprüche an die psychiatrische Versorgung sind massiv gewachsen. Wir als forschendes Pharmaunternehmen nehmen unsere Verantwortung als starker Partner des Gesundheitswesens wahr. Nicht zuletzt, indem wir den offenen Dialog der verschiedenen Interessengruppen fördern und dafür, wie mit dem Janssen Forum, Plattformen bieten“, schließt Mohsen-Fawzi.

Information Psychiatrische Erkrankungen sind seit der Gründung 1953 eines der Fokus-Therapiegebiete von Janssen, der Pharmasparte von Johnson & Johnson. Das erste Neuroleptikum wurde 1959 vermarktet und zählt laut WHO zu den weltweit unverzichtbaren Arzneimitteln. Derzeit führt Janssen 30 klinische Studien direkt in Österreich durch und investiert global 11 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung.

Erfahren Sie mehr über das Leben mit Depression im Online-Ratgeber: >>> „Wege aus der Depression“ <<<

Weitere Informationen zum Nachlesen:

Volkswirtschaftliche Kosten psychischer Erkrankungen

Kontakt Janssen Austria

Vorgartenstraße 206B, 1020 Wien

Tel.: +43 1 610 30-0

www.janssen.com/austria

AT_ CP-350833

1) BMSGPK. Österreichische Gesundheitsbefragung 2019, September 2020.

https://www.statistik.at/fileadmin/publications/Oesterreichische-Gesundheitsbefragung2019_Hauptergebnisse.pdf

2) Helmenstein, C. et al. Volkswirtschaftliche Auswirkungen der therapieresistenten Depression

(Hrsg. von Economica); Aug. 2022. (Data on file)

3) Economist impact. Depression in Europe. Juni 2022.

4) Jacobi, J. et al. (2004). Prevalence, co-morbidity and correlation of mental disorders in the general population. Psychol Med 34: 597-611.