Ein Treffpunkt für Krimi-Fans

Claudia Held vor ihrer Buchhandlung Krimi Helden in Salzburg.

In ihrer Buchhandlung Krimi Helden hat sich Claudia Held auf das boomende Krimi-Genre spezialisiert. Nun feiert das Geschäft seinen ersten Geburtstag.

Historische Romane, Sachbücher, aktuelle Literatur oder Gedichte: Claudia Held liest viel. Doch ihre Leidenschaft gehört dem Krimi – egal, ob die Mordfälle in England, Kanada, Frankreich, Italien oder vor der Haustür spielen, egal, ob es professionelle Kommissarinnen oder Hobbyermittler sind, die die Fälle aufklären.

Hauptsache, die Bücher sind spannend und unterhaltend. Weil es immer mehr Menschen gibt, denen es genauso geht, hat die Salzburgerin vor einem Jahr den Weg in die Selbstständigkeit gewagt. Nach 30 Jahren als angestellte Buchhändlerin eröffnete sie ihr eigenes Geschäft: eine Buchhandlung, die sich auf Kriminalromane spezialisiert hat. Der naheliegende Name für das Geschäft in der Alpenstraße: Krimi Helden.