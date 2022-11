SPÖ-Schutzschirm für Michael Ludwig

Die SPÖ gewährt der vereinten Opposition keinen Millimeter Spielraum bei der noch immer nicht fixierten U-Kommission zu den Finanzhilfen für Wien Energie. Die Grünen haben in ihrer Not ein Tabu gebrochen. Sie sind bei einem Papier dabei, das neben der ÖVP auch von der FPÖ unterstützt wird.

Das Verhältnis zwischen SPÖ-Bundeschefin Pamela Rendi-Wagner und ihrem Parteifreund Bürgermeister Michael Ludwig in Wien ist das, was man durchwachsen nennen würde. Dass er ihr am 1. Mai auf dem Rathausplatz mit einem Regenschirm Schutz geboten hat, wurde mit Interesse beobachtet.

Mittlerweile steht der Landesvorsitzende selbst unter einer Art Schutzschirm. Er darf sich eines Schutzschirms sicher sein, dem ihm die Wiener SPÖ beim unangenehmen Thema Wien Energie gespannt hat.