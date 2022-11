Dioden oder Kerzen für das Licht der Welt?

(c) Bettmann Archive (Bettmann)

Die Adventmärkte bauen schon auf – für die größte Lichtoffensive des Jahres. Wieso brauchen wir sie? Und gibt es Alternativen?

Jedes Jahr früher!, denkt man sich alle Jahre wieder, wenn im ersten Novemberdrittel die Aufbauarbeiten für den Advent beginnen. In Wien etwa im Areal zwischen den Museen, das die Jungen poetisch „Zwidemu“ nennen. Holzhütten werden gezimmert, vor allem aber werden Vorbereitungen getroffen für eine gigantische Lichtoffensive. Denn genau das ist Weihnachten. Der Inhalt dieses Fests lässt sich, auch wenn man es streng christlich sieht, mit dem genialen Motto der ORF-Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“ beschreiben.

Das ist mehr als eine Metapher. „Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen“ (in der Luther-Übersetzung: „ergriffen“), heißt es am Anfang des Johannesevangeliums, und sieben Kapitel später erklärt sich Jesus selbst: „Ich bin das Licht der Welt.“ Wobei das Licht theologisch auch eine dunkle Seite hat: Immerhin ist auch Luzifer – wie Prometheus – ein Lichtbringer . . .