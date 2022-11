Schulden und Sühne

Nach Ansicht des Stadtrechnungshofs droht Graz die Zahlungsunfähigkeit. Die kommunistische Stadtführung muss deswegen bei ihren Projekten sparen: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“, versichert sie. Aber das ist noch nicht alles.

Beim Uhrturm wird sich keiner mehr darüber beschweren, dass die zwei Zeiger vertauscht sind. Aus Spargründen wird den Grazern nur noch einer der beiden auf den Zeiger gehen. Die Herrengasse wird in HerrInnengasse umbenannt, da es für die dortigen Geschäfte besser ist, wenn künftig Kunden beiderlei Geschlechts einkaufen dürfen. Und selbst turbokapitalistische Vertragspartner sind in dieser Situation für die kommunistische Hochburg nicht mehr tabu. So soll das Liebenauer Fußballstadion an Hollywood verkauft werden und künftig Arnold Schwarzenegger Stadion heißen.

In Kalifornien scheint es ja keine Geldprobleme zu geben. Dort baut man gerade die größte Digitalkamera der Welt. Mit deren Bildqualität kann man selbst die Apple-Jünger beeindrucken. In die Hosentasche passt die drei Tonnen schwere Kamera in Kleinwagengröße halt leider nur bedingt. Dafür kann man mit ihr einen Golfball aus 24 Kilometern Entfernung fotografieren (man weiß nie, wann man das braucht) oder den Sternenhimmel. Und mit etwas Glück geht sogar der Grazer Schuldenberg noch aufs Bild. (aich)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.11.2022)