"Die Kaiserin" bekommt eine zweite Staffel

Devrim Lingnau und Philip Froissant kehren als Kaiserpaar zurück.

Die historisch nicht gerade akkurate, aber jedenfalls leidenschaftlich Geschichte über das Lieben und Leiden von Kaiserin Elisabeth, "Die Kaiserin“ stand fast drei Wochen lang auf Platz eins der Bestenliste bei den internationalen (sprich nicht-englischsprachigen) Serien. Damit kommt es nicht überraschend, dass der Streamingdienst eine zweite Staffel ankündigt. Ein Termin für den Staffel-Start wurde noch nicht bekannt gegeben.

Die erste Staffel der Sisi-Produktion von Katharina Eyssen ist seit September auf der Plattform zu sehen. Die aus Bayern stammende Monarchin (gespielt von Devrim Lingnau) erlebt 1854 erste Monate am intriganten Wiener Hof ihres Mannes Franz (Philip Froissant). Melika Foroutan spielt die Mutter des Kaisers, der Österreicher Johannes Nussbaum dessen jüngeren Bruder. Gedreht wurde die Serie in verschiedenen deutschen Städten sowie im Studio Babelsberg in Potsdam.

