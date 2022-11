Imran Khan treibt den Machtkampf in Pakistan auf die Spitze

Nach Anschlag kündigt der verletzte Ex-Premier Straßenproteste an. Er fordert auch die Militärs heraus. „Es wird Chaos geben.“

Rund um die pakistanische Hauptstadt Islamabad stiegen Rauchsäulen von in Brand gesteckten Autoreifen auf. Anhänger des Oppositionsführers Imran Khan blockierten Autobahnen und wichtige Straßen, unter anderem zum Flughafen, was zu stundenlangen Staus und zur Schließung von Schulen führte. In den Tagen zuvor waren sie zu Tausenden durch die Straßen Lahores gezogen, sie hatten sich vor dem Gouverneurspalast versammelt und mit Steinen geworfen. Die Sicherheitskräfte gingen schließlich mit Tränengas gegen sie vor.

„Es wird Chaos geben“: Das hat Ex-Premier Khan nach dem Anschlag in der Vorwoche angedroht, nachdem ein Attentäter am siebten Tag seines Protestmarschs in Wazirabad auf ihn feuerte und Querschläger ihn am Schienbein und am Oberschenkel trafen. Khan bezichtigte Premier Shehbaz Sharif, den Innenminister und den Geheimdienstchef eines Mordkomplott gegen ihn, von dem er bereits vor zwei Monaten Wind bekommen haben will – was die Regierung prompt zurückwies. Der Anschlag weckte Erinnerungen an die Ermordung der Ex-Premierministerin Benazir Bhutto vor knapp 15 Jahren auf offener Straße.