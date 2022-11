Die Trump-Show hat begonnen

Ex-Präsident Trump will wieder ins Weiße Haus. Seine Partei steht vor einem ähnlichen Dilemma wie 2015.

Nein, nein, er wolle nichts tun, um von der Wichtigkeit des Wahltags abzulenken. Fast 100 Minuten hatte der Ex-Präsident da schon gesprochen, die Unterstützungsveranstaltung für J. D. Vance, den republikanischen Senatskandidaten in Ohio, in ein Donald-Trump-Event verwandelt. Aber: „Ich werde eine sehr große Ankündigung machen am 15. November in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida.“ Trump hat das Save-the-Date für die Ankündigung seiner neuerlichen Kandidatur für das Präsidentschaftsamt ausgeschickt.



Vance, der sich gegen seinen demokratischen Herausforderer, Tim Ryan, schwertut und ansonsten nach der Trump-Spielanleitung operiert, bekam von Trump eine Minute am Mikrofon.