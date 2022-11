Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen in den USA: Die US-Wähler entscheiden über alle Abgeordneten im Repräsentantenhaus und über ein Drittel der Senatoren. Es ist auch eine Abstimmung über die Politik des amtierenden Präsidenten. In den meisten Bundesstaaten sind die Wahllokale geschlossen. Die neuesten Entwicklungen im Live-Ticker. Mehr dazu

Ein schwerer Dämpfer für Donald Trump: Die „rote Welle“ für die Republikaner bei den Kongresswahlen in den USA blieb aus. Mehrere Trump-Kandidaten erlitten Schlappen, was den Republikanern zu denken geben sollte, schreibt Thomas Vieregge in seinem Kommentar. Mehr dazu

Die erste Krise des neuen britischen Premiers: Nach nur zwei Wochen im Amt hat der britische Premierminister Rishi Sunak bereits das erste Kabinettsmitglied verloren. Am Dienstagabend nahm Staatsminister Gavin Williamson, der ohne Ressort am Kabinettstisch gesessen hatte, seinen Hut. Der konservative Abgeordnete war in den vergangenen Tagen wegen Mobbingvorwürfen unter Druck geraten.

Russland will "Winter als Waffe" einsetzen: Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskij stellt die Bevölkerung auf einen harten Winter ein. Mehr dazu

Zwei Milliarden für US-Lottospieler: Ein Spieler aus Kalifornien hat am Dienstag den mit der Rekordsumme von 2,04 Milliarden Dollar (2,04 Milliarden Euro) gefüllten Jackpot der US-Lotterie Powerball geknackt. Er muss sich nun entscheiden, ob er den gesamten Betrag in Raten über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten oder eine einmalige Sofortzahlung in Höhe von rund 1,4 Milliarden Dollar erhalten möchte.

Chorherr-Prozess - "Who's Who" der Baubranche auf der Anklagebank: Seit Dienstag muss sich der Ex-Grünen-Politiker Christoph Chorherr vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, Spenden für seinen Hilfsverein in Afrika gesammelt und im Gegenzug Immobilienprojekte ermöglich zu haben. Justizreporter Manfred Seeh war am ersten Tag im Gerichtssaal. Was hat ihn am meisten verwundert, wer sitzt aller auf der Anklagebank und steht die Anklage auf wackligen Beinen? Darüber spricht er im "Presse"-Podcast. Mehr dazu

Winnetou kehrt in ORF zurück: Erst im Sommer hatte sich eine teils heftige Debatte rund um kulturelle Aneignung und Rassismus an den Karl-May-Büchern und -Verfilmungen entzündet. Der ORF holt nun die alte Winnetou-Trilogie zurück ins Programm. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über den Wiener Wohnungsjammer. Mehr dazu