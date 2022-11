Live

Livestream. Am „Denktag“ wird neues Wissen aus unterschiedlichen Perspektiven eingeholt.

Anlässlich der Jubiläen 30 Jahre BIG und 10 Jahre ARE werden besondere Persönlichkeiten über die Zukunft Europas sprechen.

Vortragende Joschka Fischer, Ehem. Vizekanzler und Außenminister der Bundesrepublik Deutschland Katharina Brizić, Professorin für Mehrsprachigkeitsforschung an der Universität Freiburg Franz Schellhorn, Direktor Agenda Austria Helga Kromp-Kolb, Meteorologin und Klimaforscherin Arad Benkö, Österreichischer Botschaft in der Ukraine Iris Andraschek, Künstlerin Sophie Lehner, Studentin

Musikalische Begleitung

Amai Quartett

Joseph Haydn: Streichquartett D-Dur op. 50/6 Hob. III:49 „Froschquartett“

3. Menuetto: Allegretto

Antonin Dvořák: Die Zypressen für Streichquartett, o.op., B 152

3 Andante con moto

11 Allegro scherzando

Das Amai Quartett besteht aus vier jungen Musikstudentinnen der mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, die sich im Jahr 2020 zusammengefunden haben, um ihre Begeisterung und Liebe zur Kammermusik miteinander zu teilen. Aufgrund der schwierigen Situation durch die Covid-19-Pandemie hatte das junge Ensemble bisher leider noch nicht viele Möglichkeiten, sich live vor Publikum zu präsentieren. Dafür stecken die Musikerinnen ihre Energie derzeit umso mehr in die Erarbeitung von neuem Repertoire und die Erstellung von Aufnahmen für zukünftige Projekte und Wettbewerbe. Nach einem erfolgreichen Vorspiel ist das Amai Quartett seit Mai 2021 Teilnehmer des Yehudi Menuhin Live Music Now Wien Projekts.

Violine: Janela Nini

Violine: Chiara Siciliano

Viola: Linus Köhring (Substitut für Michaela Kleinecke)

Violoncello: Anna Tonini Bossi

Dario Zanconi

Frédéric Chopin: Préludes, op. 28, No. 20-24

Dario Zanconi wurde am 30. Juli 1997 in Italien geboren und begann im Alter von sechs Jahren mit dem Klavierspiel. Sein erster Klavierlehrer war Denis Zardi an der Musikschule in Lugo. Von 2017 bis 2021 studierte er bei Andrea Padova am Conservatorio Arrigo Boito in Parma, wo er Bachelor- und Masterstudium mit 110/110 cum laude und lobender Erwähnung abgeschlossen hat. Ab 2019 studierte er bei der Pianistin Ingrid Fliter an der Accademia Pianistica Incontri con il Maestro in Imola. An der mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien ist er seit 2021 Student bei Christopher Hinterhuber. Außerdem absolvierte er Meisterklassen bei Boris Petrushansky, Benedetto Lupo, Andrea Lucchesini sowie Daniel Rivera.

Mirabelle Kajenjeri

Fritz Kreisler: Liebesfreud, bearbeitet von Sergej Rachmaninow

Mirabelle Kajenjeri ist eine französische Pianistin "mit einem einzigartigen Anschlag, die mit ihrem diskreten Lächeln, einer entwaffnenden Natürlichkeit und Großzügigkeit einige der anspruchsvollsten Akrobatiken meistert" (La Libre Belgique). Sie wurde 1998 als Tochter burundischer und ukrainischer Eltern geboren und studiert derzeit an der mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Postgraduate) bei Anna Malikova.