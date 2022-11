Die US-Kongresswahl 2022 kennt keine Trends

Diese Kongresswahl wird mit winzigen Abständen gewonnen und verloren. Der Sieg John Fettermans in Pennsylvania darf den Demokraten aber Hoffnungen machen - während sich eine neue republikanische Landkarte bildet.

Am Schluss passierte es doch. John Fetterman wird Pennsylvanias neuer Senator. Der demokratische Kandidat, einstiger Umfragenkaiser, später Schlaganfallpatient, holte sich am frühen Mittwochmorgen den Zuschlag, nachdem ihn Umfragen vergangene Woche sogar hinter dem Republikaner Mehmet Oz gesehen hatten.

Das Rennen in Pennsylvania, es ist ein Indikator dafür, was am Dienstag in den USA passierte. Die Demokraten von Präsident Joe Biden hatten sich auf ein Desaster gefasst gemacht. Die Republikaner, zuletzt im Senat und im Repräsentantenhaus in der Minderheit, auf eine „rote Welle“ - sie hatten Hoffnungen auf die Mehrheit in beiden Kammern. Die Umfragen der vergangenen Wochen zeigten in den umkämpften Bundesstaaten Rennen, die derart knapp waren, dass ein richtig eindeutiger Trend nicht abzulesen war: Kein demokratischer, kein republikanischer Kandidat schien ein richtiger Ausreißer zu sein, und dieses Bild bestätigte sich am Dienstagabend. Diese Kongresswahl wird in minimalen Margen gewonnen und verloren.