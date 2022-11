Arbeiten? Sicher! Aber nicht nur

Die Jungen legen, wie es heißt, mehr Wert auf die Work-Life-Balance. Das klingt, als wäre Arbeit kein Teil des Lebens. Work-Leisure-Balance trifft es schon eher.

Wie die Europäische Wertestudie zeigt, hat sich zwischen 2008 und 2018 der Stellenwert von Arbeit verringert, während der Wunsch nach Freizeit wächst. In Österreich wurde die Studie bereits vier Mal (1990, 1999, 2008 und 2018) durchgeführt, befragt wurden jeweils 1948 Personen. Doch obwohl sich dieser Trend auch am Arbeitsmarkt zeigt, sind viele Junge bereit, für den Arbeitgeber an Belastungsgrenzen zu gehen.



Zu ihnen zählt Victoria Greinecker: Wenn sie nicht gerade hinter den Kulissen der Vereinigten Bühnen Wiens schminkt, lehrt sie an der Berufschule für Frisur und Maske, bevor das Wochenende beginnt, oft bereits geblockt, um Brautstylings durchzuführen. In solchen Phasen sind 65 Arbeitsstunden pro Woche für sie keine Seltenheit. "Mir bereitet die Arbeit große Freude. Zufriedene Schauspieler, Brautpaare und Lehrlinge zeigen mir, dass es sich lohnt, phasenweise auch mal mehr zu arbeiten", beschreibt die 28-Jährige ihre Motivation.

Obwohl sie ihrer Leidenschaft nachgehe, sei es unmöglich, das ganze Jahr lang in diesem Ausmaß zu funktionieren, sagt sie, denn: "Aktuell muss ich die Beziehungspflege hinten anstellen: Zu meinem Ehemann, meinen Freunden und auch zu mir selbst", gesteht die Oberösterreicherin. Aber in ihrer Branche, dem Filmkunst- und Theaterbereich, müsse man sich daran gewöhnen, in Saisonen zu arbeiten. Es gebe auch Ruhezeiten, in denen sie anderen Interessen nachgeht. Aber: Beruflich kreativ sein zu können, bezeichnet sie als Privileg, für das sie sich nach dem HTL-Abschluss ganz bewusst entschieden hat. Obwohl ihr der horizontale Einstieg in die Berufswelt leichter gefallen wäre, hat sie sich dazu entschlossen, ihr Geschäftsmodell selbstständig aufzubauen und umzulernen.

Mit der Ausbildung zur Make-up-Artistin und Frisörin, stieg ihr Interesse daran, hautpberuflich in diesem Bereich Fuß zu fassen. "Sich in einem stressigen Berufsalltag zurecht zu finden, ist für mich nichts Neues. Auch hinter der Bühne zählt vor allem eines: Konzentriert und schnell zu sein."

"Diese Generation möchte etwas spüren, Intensität erleben und Arbeitszeit, -ort und -inhalt selbstständig bestimmen." Gerhard Furtmüller

Zeit Priorisieren. Diesen Anspruch hat auch der 28-jährige Programmierer aus Wien in seinem Job zu erfüllen. "Schnell zu sein, kann aber auch zur Blockade werden", sagt Max Praprotnik, und nennt nur einen der Gründe dafür, Arbeitsstunden reduziert zu haben. Nachdem er einige Jahre Vollzeit in einer Werbeagentur tätig war, entschied er sich dafür: "Zeit zu priorisieren. Es ist schließlich eine endliche Ressource und unumkehrbar. Wer ständig unter Druck und an der Belastungsgrenze arbeitet, wird irgendwann merken: Körper und Geist machen nicht alles mit.

Das kann man sich lange ein- und schönreden, aber einmal im Hamsterrad angekommen, ist es schwer, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen", sagt er und meint damit auch die mentale Belastung, von einer Aufgabe direkt in die nächste zu starten. Ohne Pause, um zu realisieren, was passiert, sagt er, und ist heute froh, wieder mehr Zeit für Bewegung und Selbstentwicklung zu finden. "Ursprünglich habe ich begonnen, Physik zu studieren. Diesem Interesse kann ich wieder mehr Aufmerksamkeit widmen", beschreibt er, und auch die Vorteile für das Unternehmen seien nicht unwesentlich: Es gelinge ihm nun, produktiver zu arbeiten und bessere Leistungen zu erbringen.



Obwohl er mit reduzierten Stunden nicht weniger an die Arbeit denkt, "fühlt es sich wieder leichter an". Er könne wieder aktiv darüber nachdenken, was gut gelaufen ist und wie man neue Lösungswege findet. "Nicht nur, wie eine Maschine zu funktionieren", denn: Das überlasse er den Rechnern, und folge dem Ziel, selbst ein Betriebssystem zu erstellen.



Doppelter Spass. Höchst produktiv ist auch Lisi Venz. Die 20-Jährige studiert nicht nur im dritten Semester Pharmazie an der Universität Wien, sie jobbt auch noch nebenbei, um sich ihr Leben zu finanzieren. "Freizeit ist mir wichtig", sagt sie. Wertvolle Zeit nutze sie für sich selbst, aber auch ihre Freunde plane sie in ihren Alltag ein. "Studieren und arbeiten, das braucht gute Organisation." Sie überlegt im Vorhinein, wie lange sie für welche Aufgabe, gleich ob im Job oder im Studium braucht.

Denn, sagt sie, "ich will beides machen, arbeiten und lernen. Beides macht mir Spaß." Venz bedauert, dass Arbeit gesellschaftlich oft negativ behaftet ist. Viele Menschen würden dabei an Stress und Anstrengung denken. Wenn sie an ihre berufliche Zukunft nach dem Studium denkt, sieht sie für sich eine Arbeit, die ihr Freude macht. "Dann kann ich mir einen Vollzeitjob vorstellen, auch wenn das vielleicht anstrengend ist." Mit dem Begriff Work-Life-Balance fängt sie wenig an. "Das klingt so, als ob das eine gut und das andere schlecht wäre. Wenn Arbeit Spaß macht, braucht es keine Balance."

"Work-Life-Balance klingt so, als ob das eine gut und das andere schlecht wäre. Wenn Arbeit Spaß macht, braucht es keine Balance." Lisi Venz

Etwas spüren. Auch Gerhard Furtmüller aka Doktor Furti spricht ungern von Work-Life-Balance. Wenn schon, dann eher von Work-Leisure-Balance. Denn Arbeit sei ein elemantarer Bestandteil des Lebens. Der Senior Lecturer an der WU Wien, Young-Science-Botschafter und Karriere-Kolumnist auf DiePresse.com, begleitet jährlich tausende Millennials auf ihrem Weg ins Berufsleben. "Diese Generation möchte etwas spüren, Intensität erleben und selbstbestimmt arbeiten", sagt er. Sie möchte Arbeitszeit, -ort und -inhalt selbstständig bestimmen. Aber, räumt er ein: "Dazu braucht sie theoretisches und organisationelles Wissen." Das zu erwerben, verlange allerdings mitunter einiges an Geduld, Einsatz und Zeit.



Studierenden rät er daher, sich auszuprobieren, sich selbst kennenzulernen. Sie sollten reisen, andere Länder sehen. Und er macht Mut, in Aufgaben "reinzuhüpfen und wieder herauszugehen, mit dem Ziel, Orientierung zu finden". Und mit Mitte zwanzig bewusst zu entscheiden: In diese Branche, in diesen Beruf möchte einsteigen.



Ganz konzentriert. Ohne "Fear of Missing Out", also die Befürchtung, etwas zu verpassen. Nach dem Prinzip: Tiefe vor Breite. In der Praxis zeige sich nämlich, dass "über die berufliche Tiefe in einem Feld die fachliche Breite entsteht", sagt Furtmüller. Das gebe Sicherheit und löse positive Emotionen aus. Und genau die brauchen wir, um Freude an dem zu haben, was wir beruflich machen.