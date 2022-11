Gefälschtes Cover: Condé Nast verklagt Rapper Drake

Einmal auf dem Cover der „Vogue“ sein? Sich diesen Wunsch selbst zu erfüllen kann unangenehme Folgen haben. Der Verlag Condé Nast klagt Rapper Drake und 21 Savage auf Schadenersatz.

Die Rapmusiker Drake und 21 Savage sind vom Verlagskonzern Condé Nast, der unter anderem die ikonische Modezeitschrift „Vogue“ herausgibt, verklagt worden. Angeblich haben die beiden ihr neues Album „Her Loss“ mit der Verwendung der Marke „Vogue“ beworben.

In einer entsprechenden Marketingkampagne auf Social Media sei, laut Condé Nast, fälschlicherweise behauptet worden, Drake und 21 Savage wären auf dem nächsten „Vogue“-Cover zu sehen und Chefredakteurin Anna Wintour würde ihre Zuneigung und Unterstützung für die beiden ausdrücken. Das Onlinemedium „TMZ“ berichtete. „Nichts davon ist wahr, und nichts davon ist von Condé Nast autorisiert worden“ heißt es in einer am Montag bei Gericht in Manhattan eingereichten Beschwerde.

Gefälschte „Vogue“-Ausgabe in Umlauf gebracht

Ebenso seien Exemplare einer gefälschten „Vogue“-Ausgabe - mit den beiden Rappern am Cover - in der Öffentlichkeit verteilt worden und Plakate, ebenfalls der Optik der „Vogue“ entsprechend, aufgehängt worden. Der Öffentlichkeit sei erfolgreich suggeriert worden, Drake und 21 Savage wären künftig am Cover der „Vogue“ zu sehen. Der Anwalt der beiden Angeklagten wollte die Vorwürfe am Dienstag nicht kommentieren.

Condé Nast klagt die beiden nun auf Schadenersatz in der Höhe von vier Millionen US-Dollar. Vorangegangene Gesprächsversuche vonseiten des Verlags seien von den beiden Musikern ignoriert worden.

(red)