U-Ausschuss: ÖVP-Spitzenbeamte Kandlhofer und Achatz geladen

Mit Dieter Kandlhofer und Andreas Achatz sind am Mittwoch zwei langjährige Spitzenbeamte von ÖVP-geführten Ministerien als Auskunftspersonen im U-Ausschuss geladen. Die Opposition erwartet sich „Interessantes.

Im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss sind am Mittwoch mit dem Ex-Generalsekretär des Bundeskanzleramts (BKA) und des Verteidigungsministeriums, Dieter Kandlhofer, sowie dem Ex-Kabinettschef im Innenministerium und aktuellen BKA-Kabinettschef Andreas Achatz zwei langjährige Spitzenbeamte von ÖVP-geführten Ministerien geladen. Die Fraktionen wollen die beiden zu Postenbesetzungen und Auftragsvergaben befragen.

Achatz, der am Mittwoch als erster Rede und Antwort stand, war sowohl unter den ehemaligen Innenministern Wolfgang Sobotka und Karl Nehammer als auch unter dem aktuellen Ressortchef Gerhard Karner (alle ÖVP) dort Kabinettschef. Seit Mitte Oktober fungiert er erneut als Kabinettschef Nehammers - diesmal aber im Bundeskanzleramt. Dort war früher auch Kandlhofer tätig - unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bekleidete er die Stelle des Generalsekretärs, später war er dies auch im Verteidigungsministerium.

Hafenecker und Krainer erwarten „Aufschlussreiches"

Mit Achatz und Kandlhofer seien "zwei wesentliche Spieler aus dem ÖVP-Universum" geladen, wie FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker formulierte. Er erwartet sich daher Interessantes über Vorgänge in ÖVP-Ministerien, sei aber gespannt, "ob es wieder zwei Fälle von ÖVP-Amnestie geben wird", feixte der blaue Fraktionsführer.

Auch sein Pendant auf SPÖ-Seite, Jan Krainer, erwartet sich Aufschlussreiches über ÖVP-Ministerien durch die beiden Auskunftspersonen. Mit Achatz sei ja ein "Kabinettsdiener der ÖVP" geladen, der stets "sehr nahe dabei" gewesen sei, "wenn es darum geht, wie in der ÖVP Personalentscheidungen fallen". Dabei gehe es freilich nie um die Qualifikation, sondern immer nur um die Nähe zur ÖVP, so Krainer.

ÖVP: „Übliche Themen“ werden diskutiert

Für ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger hingegen werden heute die "üblichen Themen" wie Postenbesetzungen und Auftragsvergabe diskutiert. Dabei werde sich aber erneut herausstellen, dass diese nach "klaren gesetzlichen Grundlagen" abliefen und "ordnungsgemäß über die Bühne" gingen, zeigte sich Hanger überzeugt, der auch zeigen will, dass es aus allen politischen Lagern Interventionen gegeben habe. Kritik übte Hanger indes an der geplanten Ladung der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Hanger ortet einen Zusammenhang mit der Ende Jänner angesetzten Landtagswahl und kritisierte die Ladung als "politisches Schauspiel" und einen "Missbrauch" des parlamentarischen Kontrollinstruments.

Neos-Fraktionsführerin Stephanie Krisper wiederum bekräftigte neuerlich, dass die Pinken ausschließlich für eine Verlängerung des U-Ausschusses für die Befragung von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid zur Verfügung stünden, "für more of the same" hingegen nicht. Seit 2019 "wate man durch den Sumpf der ÖVP", so Krisper. Statt einer weiteren Verlängerung brauche es nun die entsprechenden Reformen.