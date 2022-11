Per Flugzeug sollen top-moderne westliche Anti-Panzer-Raketen und Bargeld nach Teheran gebracht worden sein, als Honorar für iranische Drohnen. Nun wird befürchtet, der Iran werde die Raketen nachbauen.

Dass westliche Militärtechnik, die seit Kriegsbeginn im Februar meist über verschlungene Pfade an die Ukraine geliefert wird, unter Umständen auch von den Russen erbeutet werden kann, war immer befürchtet worden. Solange es sich etwa um Gewehre, Granatwerfer und leichte Panzerfahrzeuge handelte, war das wenig bedeutsam. Heikler wäre es, wenn es etwa um moderne Geschütze und tragbare Panzerabwehrwaffen geht.

Folgt man aktuellen britischen Medienberichten, ist genau so etwas tatsächlich schon passiert, was an sich nicht verwunderlich ist. Was allerdings die Sache ganz besonders brisant macht: Russland soll erbeutete Waffen wirklich moderner Art auch weiterverbreitet haben - und zwar an den Iran.