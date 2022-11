Mit Private Banking besser durch Krisen

Außergewöhnliche und volatile Zeiten bedürfen individueller und transparenter Lösungen. Wie in vielen Lebensbereichen gilt das auch für Investitionen und Bankgeschäfte. Deshalb sind Kunden in stürmischen Zeiten bei der Hypo Tirol Bank in Wien und Innsbruck bestens aufgehoben.

Viele Privatbanken unterscheiden sich in ihrem Angebot bei der professionellen Veranlagung und Betreuung nicht besonders von anderen Anbietern. Als Georg Frischmann, Leiter Private Banking, zur Hypo Tirol Bank stieß, stellte er die entscheidende Frage: Wie kann sich die Hypo Tirol von Mitbewerbern abheben? „Für mich war es wichtig, eine komplett offene Produktarchitektur anzubieten. Denn es ist üblich, dass Banken ihre eigenen Fonds pushen und in den Mittelpunkt stellen wollen“, erklärt Frischmann. „Unsere Kundinnen und Kunden haben die Auswahl unter allen verfügbaren Produkten. Wir haben als einer der ersten Player verstärkt auf ETFs (börsengehandelte Investmentfonds, Anm.) gesetzt.“ ETFs gelten in der Bankenbranche als nicht besonders beliebt, denn sie generieren keine Provisionen oder Kickback-Zahlungen. Dennoch war der Experte überzeugt, so einen deutlichen Mehrwert für den Kunden zu erzielen. Zusätzlich zu ETFs setzt das Private Banking der Hypo Tirol Bank verstärkt auf Einzeltitel. „Damit wird die Gesamtkostenbelastung in einem fairen Rahmen gehalten und die Kostenstruktur nicht nur transparent, sondern auch effizient“, so Frischmann.

Weiterentwicklung nach oben

Die Herausforderungen beim Private Banking ist die Aufklärung der Kunden über Produkte und deren Besonderheiten. „Spätestens nach einigen Jahren kommt unser Ansatz in Form von guten Performances bei der Klientel an, denn unsere ETF-Strategien zählen im internationalen Vergleich zu den besten“, freut sich Frischmann. Bei „First Five“, einem Unternehmen in Deutschland, welches Vermögensverwaltung anhand von Risiko- und Ertragskennzahlen vergleicht, erreicht die Hypo Tirol Bank in der dynamischen Variante nach fünf Jahren sogar Platz eins: „Hier haben wir sehr gute Feedbacks vom Markt bekommen.“ Dabei nutzt die Hypo Tirol empirische Kapitalmarktstudien und setzt sie in ihren Anlagestrategien um.

Jede gute Vermögens-anlage beginnt für die Hypo Tirol mit einem Gespräch in vertrauensvoller ­Atmosphäre – im Bild der Loungebereich des Private Banking in Innsbruck. (c) Hypo Tirol Bank

Trotz aktueller Krisen wird sich der Markt langfristig nach oben entwickeln, ist Frischmann sicher. In den vergangenen Jahren wurden Investoren von einem stetig steigenden Niveau verwöhnt, was sich am Ende vergangenen Jahres – am Beginn der Korrektur – geändert hat. „Solche langen Korrekturphasen dauerten in der Vergangenheit maximal zwei, drei Jahre an und ein erfolgreiches Investment hat viel mit Psychologie zu tun“, erklärt der Hypo-Tirol-Private-Banking-Leiter. „Deshalb ist es während solcher Phasen wichtig, eine ruhige Hand zu bewahren und keine Panikreaktionen zu setzen. Der Anlagehorizont bei einer aktienlastigen Strategie sollte zumindest sieben bis zehn Jahre sein, denn zyklisches Handeln ist immer gefährlich. Der Markt dreht dann, wenn die Stimmung dreht.“ Ist eine Strategie jedoch festgelegt, sollte sie auch in schwierigeren Marktphasen nicht ohne triftigen Grund geändert werden. Vor allem in turbulenten Zeiten ist exzellentes Know-how ein wichtiger Erfolgsfaktor.

„Der Aktienmarkt ist wieder attraktiv und der festverzinsliche Bereich bietet für neuinvestiertes Geld endlich wieder interessante Renditen“, lässt sich Frischmann in die Banker-Karten schauen. „Das klassische, ausgewogene Portfolio mit je 50 Prozent an Aktien und Anleihen hat wieder eine größere Daseinsberechtigung. Bricht der Aktienmarkt durch eine Rezession ein, kann der Anleiheanteil dagegenhalten. Dieser Puffer war in der Niedrigzinsphase nicht mehr präsent.“ Natürlich kann für Markteinschätzungen keine Garantie gegeben werden, denn Entwicklungen sind nicht vorhersehbar.