Rallye-WM in Österreich? Freistadt rüstet sich für 2023

Laut "Kleine Zeitung" vier Prüfungen einer Drei-Länder-Rallye im Mühlviertel möglich. Termin: Oktober 2023.

Die Rallye-Weltmeisterschaft könnte 2023 auch in Österreich Station machen. Wie die "Kleine Zeitung" in ihrer Mittwoch-Ausgabe berichtete, sind die Chancen gut, dass vier Sonntag-Prüfungen einer Drei-Länder-Rallye in Oberösterreich gefahren werden. Der WM-Kalender soll am 19. November veröffentlicht werden.

Bayern will demnach eine WM-Rallye in Südbayern, Tschechien und Oberösterreich an Land ziehen und als Nachfolger von Spanien den Oktober-Termin übernehmen. "Es schaut nach dem Aus der Spanien-Rallye wirklich nicht schlecht aus, es geht nur noch um ein paar Formalakte. Selbst die Finanzierung soll kein großes Problem mehr sein", zitiert die Zeitung Willi Singer, Rallye-Vorsitzender der Austrian Motorsport Federation (AMF). Freistadt, Austragungsort der Jänner-Rallye, hat sich laut Singer angeboten.